Maggie De Block neemt als lijsttrekker in Merchtem plaats in van broer Eddie

TT

18 januari 2018

16u11

Bron: Belga

0

Federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block trekt bij de volgende verkiezingen de Open Vld-lijst in Merchtem. Onder welke naam de lijst zal opkomen is nog onduidelijk. Broer Eddie De Block (51), die sinds 2000 burgemeester is van Merchtem, verlaat de lokale politiek en stelt zich niet langer kandidaat.