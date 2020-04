Maggie De Block haalt loeihard uit naar partijgenote Els Ampe die einde wil van “lockdowndictatuur”: “Dat is dodelijk” Joeri Vlemings Koen Van De Sype

27 april 2020

20u53

Bron: Terzake 22 Minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft fors uitgehaald naar haar partijgenote en kandidaat-voorzitter bij Open Vld Els Ampe. Die laatste deed op sociale media een oproep aan premier Sophie Wilmès (MR) om te stoppen met de “lockdowndictatuur”. De Block had daar geen goed woord voor over tijdens een interview met Terzake. “Dat is dodelijk”, klonk het. “Ik steun dat niet.” Op de vraag of De Block haar dat al gemeld had, klonk het duidelijk: “Dat heeft geen zin.”

"Dat is dodelijk."



Minister van Volksgezondheid @Maggie_DeBlock haalt stevig uit naar partijgenoot @ElsAmpe die sprak over een lockdowndictatuur. #terzaketv pic.twitter.com/gaciRFtvna Terzake(@ terzaketv) link

“De Belgen kunnen het niet meer aan”, klonk het bij Ampe zondag in een filmpje op Twitter. “De winkels gaan kapot en de cafés gaan eraan. Marc Van Ranst heeft nochtans gezegd dat er vanaf 15 mei geen enkele Belg nog zou steven aan corona”, voerde ze aan om duidelijk te maken dat het geen zin had om in juni nog “jonge en gezonde mensen thuis te houden” in lockdown.

Premier @Sophie_Wilmes, de #Lockdowndictatuur duurt lang genoeg.

Volgens @vanranstmarc sterven vanaf 15/5 geen Belgen meer aan #Corona. Dan is er geen wetenschappelijk bewijs om in juni jonge gezonde mensen thuis te houden, #horeca dicht en winkels in onzekerheid #stopdelockdown pic.twitter.com/ekLKv9tJxh Els Ampe(@ ElsAmpe) link

Met dat laatste verwees ze naar een interview met de bekende viroloog in VTM NIEUWS. Daarin werd Van Ranst gevraagd naar de prognose van een gerenommeerde Amerikaanse universiteit in Seattle die stelt dat het aantal doden door het nieuwe coronavirus in België op 19 mei zal dalen tot nul. Van Ranst bevestigde dat hij twee maand gelden voorspeld had dat deze fase van de epidemie zou duren tot half mei, zo hoor je hem zeggen in een fragment dat Ampe deelde.





Wat echter niet te zien is, is de bedenking die Van Ranst meteen erna formuleerde: “Of dat helemaal tot nul zal gaan? Ik hoop het, maar dat betwijfel ik toch wel een beetje”, klonk het. “Dat (het virus, red.) zal waarschijnlijk toch wel blijven sluimeren.”



Het kwam Ampe op sociale media meteen op flink wat kritiek te staan. “Hoe zeg je beleefd dat dit een fenomenaal stupide opmerking is”, klonk het in de reacties. “Je bent een blamage voor jezelf. Stop ermee, het is welletjes.” en ook: “Ik denk dat jij de memo gemist hebt, maar het is NIET de bedoeling van bleekwater te drinken Els. Ge ziet de gevolgen nu he.”

Ook haar hashtag #Lockdowndictatuur kon op geen genade rekenen, en al zeker niet na de reactie van De Block in Terzake. “De kansen van Els Ampe (om voorzitter van Open Vld te worden, red.) waren al nihil en Maggie De Block heeft ze dan ook nog eens live in Terzake getorpedeerd. Els, hou de eer aan jezelf”, klonk het.

En ook: “Ik moet wel toegeven dat Els Ampe de regels van social distancing respecteert. Er zit veel meer dan anderhalve meter tussen haar en het padje”, was een van de andere schampere reacties.

Ik moet wel toegeven dat Els Ampe de regels van social distancing respecteert. Er zit veel meer dan anderhalve meter tussen haar en het padje. Kris Remels(@ KrisRemels) link

