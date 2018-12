Maggie De Block gaat meteen in tegen Francken: “Het beleid moet weer menselijk worden” Ann Van den Broek

09 december 2018

13u53

Bron: De Morgen 679 Maggie De Block (Open Vld) is de nieuwe minister van Asiel en Migratie en breekt meteen met het beleid van haar voorganger Theo Francken (N-VA). “Een streng en rechtvaardig beleid, zoals wij dat samen in het regeerakkoord schreven, voer ik verder uit", aldus De Block. “Maar opvangproblemen waar je niet kan naast kijken moeten aangepakt worden. Het beleid moet weer menselijk worden.”

Snel orde scheppen in de heersende chaos, dat is wat ze nu zal doen, zegt Maggie De Block. De minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken krijgt er door het vertrek van N-VA uit de regering ook haar oude post van Asiel en Migratie bij. De nieuwe superminister is van plan om meteen de puntjes op de i te zetten.

“Zeven jaar geleden ben ik aangesteld op een moment dat er een asielcrisis heerste. Dat is nu weer het geval. De lijn die ik zal aanhouden is dezelfde als die ik toen aanhield: streng, maar rechtvaardig en altijd menselijk. Dat is ook de lijn die in het regeerakkoord was opgenomen voor deze legislatuur. Theo Francken moest mijn beleid uit de vorige regering voortzetten, maar dat menselijke aspect is hij gaandeweg blijkbaar uit het oog verloren.”

Quota aanpakken

Concreet wil dat zeggen dat De Block mogelijk komaf zal maken met de quota die Theo Francken enkele weken geleden in het leven geroepen heeft. Hij beperkte het aantal asielaanvragen in eerste instantie tot maximaal 60 per dag en daarna zelfs tot 50 per dag. Het gevolg was grote chaos en bijhorende spanning aan het asielloket.

“Die quota aanpakken is een eerste stap”, bevestigt De Block. Of ze ze volledig zal afschaffen dan wel zal optrekken tot een hoger aantal, kan de minister nog niet zeggen. Daarvoor moet ze morgenvroeg eerst overleg plegen met de administratie om de precieze stand van zaken te kennen. “Dat is morgenvroeg het eerste werk.”

Daarnaast zal De Block ook opnieuw meer inzetten op vrijwillige terugkeer. “Mijn adagium is steeds geweest: vrijwillige terugkeer als het kan, gedwongen als het moet. De basis van mijn beleid is respectvol omgaan met mensen en ze in hun waardigheid laten. Dat heb ik altijd gedaan en dat zal ik nu ook herinvoeren.” De Block zegt verder dat ze een departement in crisis en chaos aantreft. Ik zal mijn werk doen maar kan niet alles in één vingerknip oplossen. Ik heb altijd gestaan voor een streng maar rechtvaardig beleid. Wie rechten heeft moet die kunnen laten gelden maar wie uitgeprocedeerd is moet terug.”

Voormalig staatssecretaris Theo Francken reageert op Twitter: “Nooit nagetrapt naar mevrouw De Block toen ik staatssecretaris werd, spijtig dat ze dat nu onmiddellijk doet.”

Nooit nagetrapt naar Mevr De Block toen ik staatssecretaris werd. Spijtig dat ze dat nu onmiddellijk doet. Mijn ontslag is zelfs nog niet geakteerd... Het zat precies heel diep.



En over menselijkheid heb ik al zeker geen lessen te krijgen.



We zullen wel zien. Theo Francken(@ FranckenTheo) link

Politiek fatsoen.

Weg.



En dan nog liegen ook.

Zo zwak.

En klein. https://t.co/cqLMaj8ADl Theo Francken(@ FranckenTheo) link

Zo laag.



We zullen zien. https://t.co/Y9OoD6ABgm Theo Francken(@ FranckenTheo) link

Een streng en rechtvaardig beleid zoals wij dat samen in het regeerakkoord schreven voer ik verder uit. Opvangproblemen waar je niet kan naast kijken moeten wel aangepakt worden. @FranckenTheo #niets meer, niets minder @openvld https://t.co/xk2PwF8G6L Maggie De Block(@ Maggie_DeBlock) link