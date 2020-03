Maggie De Block: “Deze situatie duurt zeker nog acht weken” ADN

22 maart 2020

08u50

Bron: De Zondag 0 Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) toont zich in een interview met De Zondag tevreden dat de Belgen in deze coronacrisis de maatregelen goed lijken op te volgen. We zullen volgens de minister nog wel een tijdje op onze tanden moeten bijten. “Deze situatie duurt nog zeker acht weken”, zegt De Block.

De minister van Volksgezondheid hamert er in De Zondag nogmaals op dat het van het grootste belang is dat iedereen zich aan de voorschriften houdt. “Wie de maatregelen naast zich neerlegt, bevordert de uitbraak van het virus. De mensen moeten dat goed beseffen”, klinkt het.

Wat we vragen aan de mensen is niet makkelijk. We moeten onze dagelijkse gewoonten aanpassen. Maar het kan niet anders

Doorschakelen

De zogenaamde ‘lockdownparties’ vlak voor het ingaan van de strengere regels in ons land, noemt De Block “onverantwoord”. “We namen die strengere maatregelen in de eerste plaats op advies van onze wetenschappers. We moesten doorschakelen om het virus in bedwang te krijgen. We willen vermijden dat er te veel mensen tegelijk worden opgenomen in onze ziekenhuizen. Daarom moet de besmettingscurve worden afgevlakt.”

“Gelukkig worden de maatregelen nu wél opgevolgd. Waarvoor dank. Wat we vragen aan de mensen is niet makkelijk. We moeten onze dagelijkse gewoonten aanpassen. Maar het kan niet anders.”

Geen echte lockdown

In België geldt vooralsnog geen ‘lockdown’. “Omdat wij nog verplaatsingen toelaten”, legt de minister uit. “Frankrijk niet. Dat is daar zoals in oorlogstijden: men heeft een brief nodig om te motiveren waarom men van punt a naar punt b wil. Ook in Spanje worden verplaatsingen niet meer toegelaten.”

Of wij niet moeten volgen? “Wij hebben sneller maatregelen genomen dan andere landen. Een land moet ten laatste vier weken na de verspreiding van het virus de eerste ingrijpende maatregelen nemen. Wij hebben dat al na twee weken gedaan. Bovendien moeten we aan onze economie denken. Wie thuis kan werken moet dat doen. Maar sommige mensen kunnen dat niet. Denk aan de ziekenhuizen, de toeleveringsbedrijven, de civiele bescherming, de hulpverlening, noem maar op.”

Ik vrees Italiaanse toestanden, als ik dat zo hoor. Wij doen net alles om zoiets te vermijden

Groepsimmuniteit

De aanpak van Nederland - het land mikt op groepsimmuniteit - vindt De Block maar niets. “Ik vind dat een gevaarlijke aanpak. Groot-Brittannië heeft dat ook voor ogen. Het baart mij zelfs zorgen dat die landen zo dichtbij zijn”, zegt ze.

“Zij laten het virus eigenlijk los. Ze hopen dat zeventig procent besmet geraakt zodat zij een volgende keer immuun zijn. Maar hoe gaan ze tot die zeventig procent komen? Aan welke snelheid? Hoeveel mensen gaan dan tegelijk in de ziekenhuizen belanden? Ik vind dat allemaal heel onvoorspelbaar. Ik vrees Italiaanse toestanden, als ik dat zo hoor. Wij doen net alles om zoiets te vermijden. Ik zie trouwens dat mijn Nederlandse collega ontslag heeft genomen, nadat hij is ingestort. Ik ga proberen op mijn voeten te blijven staan.”

Lees ook: Nederland kiest voor groepsimmuniteit tegen coronavirus, maar aanpak is niet zonder risico’s (+)

Wat brengt de toekomst?

Wanneer dit alles weer voorbij zal zijn, “dat is de vraag van drie miljoen”, aldus De Block.

“Eenmaal een virus zich verspreidt, blijft dat sowieso enkele weken in een land. Wij gaan nu naar een piek, waarna de curve weer zal dalen. Ik denk dat deze situatie nog minstens acht weken zal duren. Dat zou de normale curve zijn. We kunnen ons daarvoor baseren op landen zoals China en Zuid-Korea die ons voorafgaan.” Volgens viroloog Marc Van Ranst kunnen we ook de plannen voor onze zomervakanties maar beter opbergen. De minister noemt dat “voorbarig”.

De grootste raad van Maggie blijft dezelfde: ‘blijf in uw kot’. Een zinnetje dat steeds meer blijft hangen bij de mensen. “Weet u: ik laat mij voor mijn beleid adviseren door wetenschappers, maar ik tracht in mijn communicatie volks te blijven. Vandaar die slogan”, zegt De Block daarover. “En die is inderdaad blijven hangen. Ik zie dat zelfs kinderen daarmee aan de slag gaan op TikTok.”

