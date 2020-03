Maggie De Block: “Ben je ziek? Blijf in uw kot” HAA

03 maart 2020

15u09 0 De beste manier om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan? “Blijf in uw kot.” Dat advies heeft minister Maggie De Block onomwonden gedeeld in de commissie Volksgezondheid.

De Open Vld-politica heeft de commissieleden dinsdagvoormiddag geïnformeerd over de stand van zaken van het coronavirus in België. Ze hamerde er meermaals op dat wie ziek is, thuis moet blijven.

“Denk niet ‘ik ga toch maar mijn oma of moeder bezoeken, ondanks mijn ziekte’. Blijf in uw kot. Ik meen het, hé. Blijf thuis. Houd kinderen die ziek zijn en die naar school willen gaan thuis. Dat is zo belangrijk”, aldus de minister.



De Block spreekt uit ervaring. Als huisarts kwam ze naar eigen zeggen al over de vloer bij patiënten die ondanks hun ziekte toch de deur uitgingen. En zelfs een ziekenhuis binnenstapten voor een familiebezoek. Onbegrijpelijk, aldus de minister. Dus voegde ze nog toe: “Als je iemand ziet met een snotneus, smijt die buiten”.

Haar advies ligt volledig in de lijn van dat van viroloog Steven Van Gucht, voorzitter van het wetenschappelijk comité rond het coronavirus. “Als je ziek bent, blijf je thuis en zoek je geen contact met ouderen en chronisch zieken, of het nu om corona of om gewone griep gaat”, zegt ook deze gezondheidsexpert.

Lees ook:

U voelt zich ziek. Wanneer, hoe en waar testen op coronavirus?

Wat als we dat coronavirus nu eens gewoon zouden laten razen?