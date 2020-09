Maggie De Block: "Als bubbel van vijf versoepeld wordt, zullen andere maatregelen strenger moeten” HLA

19 september 2020

08u56

Bron: Radio 1 54 Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) blikt in een interview met Radio 1-journalist Michaël Van Droogenbroeck vooruit naar de volgende Nationale Veiligheidsraad. De minister verwacht dat er nieuwe maatregelen zullen worden ingevoerd, die het mogelijk moeten maken om “ons leven te leiden, in afwachting van het vaccin”.



In de aanloop naar de vergadering van de Nationale Veiligheidsraad, woensdag 23 september, wordt er vooral veel overleg gepleegd, vertelt de minister. Dat is volgens haar meteen ook een van de redenen waarom die vergadering niet vervroegd werd, zoals her en der werd geopperd nu het aantal nieuwe besmettingen steeds sneller toeneemt. De minister wijst er op dat iedereen, in afwachting van de bijeenkomst van de Veiligheidsraad, de huidige maatregelen moet blijven toepassen. “We moeten niet zitten wachten als een konijn in een lichtbak om te weten dat we onze contacten moeten beperken", klinkt het.

De Block betreurt wel dat er de laatste weken opnieuw heel wat discussies tussen experts in de media werden gevoerd. “Die discussies zijn verwarrend. De mensen weten niet meer wie te geloven en welke adviezen te volgen, ze ondergraven de geloofwaardigheid van de experts", vindt De Block. Ze roept de experts dan ook op om de discussies binnenskamers te voeren, maar wil niet zo ver gaan dat ze iemand zal vragen niet meer in de media te komen. “Daarvoor vind ik het principe van vrije meningsuiting te belangrijk.”

“Puntjes op de i”

Volgens de Open Vld-minister is het de taak van de Nationale Veiligheidsraad om komende week “de puntjes op de i te zetten.” “Celeval heeft de opdracht gekregen om te zoeken naar maatregelen die ons moeten toelaten op een veilige manier te leven, ook met het oog op de winter, zonder dat mensen in een sociaal isolement geraken, en met de mogelijkheid om bijvoorbeeld eens naar een optreden te gaan”, klinkt het. “Deze nieuwe maatregelen zullen nog een tijdje moeten meegaan, en moeten ons toelaten om de komende maanden, in afwachting van een vaccin, ons leven te leiden”.

Wat iedereen zich af vraagt, is wat er zal gebeuren met de bubbel van vijf. Experts zijn het er over eens dat de maatregel moet worden aangepast, al is het maar omdat bijna niemand zich eraan houdt. “Er liggen verschillende scenario’s op tafel om de bubbel aan te passen. Als de bubbel wordt uitgebreid, zullen andere maatregelen strenger worden”, aldus De Block. “Het is geven en nemen”.

