Magere opkomst 'gele hesjes' in Genk, wel 11.000 geïnteresseerden op Facebook om Wetstraat te blokkeren

26 november 2018

19u09

Bron: Facebook, belga 110 Het protest tegen de hoge brandstofprijzen slaat over naar Vlaanderen. Na een oproep van de Facebookgroep ‘Leg Vlaanderen plat’ heeft maandag een dertigtal gele hesjes actie gevoerd in Genk. Een andere oproep op Facebook, om vrijdag de Wetstraat in Brussel te blokkeren, heeft meer succes. Elfduizend mensen tonen interesse voor het event, 1.300 beweren eraan te zullen deelnemen. Vlaams Belang spreekt intussen openlijk zijn steun uit aan de gele hesjes.

De actievoerders van ‘Leg Vlaanderen Plat’ verzamelden om 16 uur voor het Quick-restaurant in het centrum van Genk, waarna ze doorheen Shopping 1 naar het Genkse stadhuis trokken. Leden van het extreemrechtse Voorpost deelden flyers uit op het kruispunt van de Westerring en de Europalaan, wat resulteerde in een lange wachtrij tijdens de avondspits. “De mensen moeten hun mening en frustratie kunnen uiten, en ze moeten gehoord worden”, lichtte burgemeester van Genk Wim Dries (CD&V) toe.

Hoewel de Facebookgroep op enkele dagen tijd meer dan 11.000 leden telt, daagde in het Genkse centrum een dertigtal gele hesjes en sympathisanten op. “Hier ben ik wel blij mee, want ik had op tien man gerekend”, zegt oprichter Marko Kleijn, een Nederlander die al tien jaar in Genk woont en werkt. “We zijn hier uit ongenoegen, want we worden niet gehoord.”

De mensen moeten zich laten horen. Bijvoorbeeld door hesjes uit hun raam te hangen Marko Kleijn

Na protesten in Frankrijk en Wallonië moest er volgens Kleijn ook in Vlaanderen actie ondernomen worden. Hij benadrukt dat het protest vreedzaam moet verlopen. “We moeten duidelijk maken: tot hier en niet verder. De dieselprijs moet terug omlaag. De mensen moeten zich laten horen, bijvoorbeeld door hesjes uit hun ramen te hangen”, stelt Kleijn. “We houden ook geen auto’s tegen, want we moeten de mensen meekrijgen. De gewone man pesten, is niet wat ik wil. Ik sta hier voor de gewone man.”

Te lage pensioenen

Het protest richt zich niet enkel op de hoge brandstofprijzen, maar ook op de veel te lage pensioenen. “Ik kom speciaal van Opglabbeek naar hier, want het is nodig. Ik ga ook al tanken in Nederland”, zegt Michel Z. “Ik ga binnenkort ook met pensioen en ik zie dat niet zitten.”

Het gaat niet alleen om de hoge brandstofprijzen, maar ook om de veel te lage pensioenen Marko Kleijn

Een samenwerking met de Waalse betogers sluit Kleijn niet uit. “We distantiëren ons van de toestanden in Wallonië en we roepen niet op tot geweld. We zeggen gewoon waar we voor staan en we doen ons verhaal”, aldus Kleijn. “Ze mogen mij contacteren, maar daar waren te veel relschoppers en ze hebben zich laten opfokken.”

“Gele mars”

Dinsdag voert de groep ook acties in Hasselt en Herentals. In Hasselt verzamelen de gele hesjes om 16 uur op het Kolonel Dusartplein. Zaterdag wil de groep een protestmars organiseren op verschillende locaties in Vlaanderen. “Mijn bedoeling is op 1 december in diverse steden samen te komen”, zegt kleijn nog. “Als de politiek niet naar ons luistert, wil ik een gele mars houden. Zonder geweld, alleen maar lopen, de mensen moeten ons gewoon zien in de steden.”

Met 11.000 om Wetstraat te blokkeren

Een andere oproep op Facebook, van ‘Dutch Nation’, kent ook veel succes. Zij roepen op om vrijdag de Wetstraat in Brussel te blokkeren. “Laat ons allemaal samen de Wetstraat blokkeren, want dat is wat de regering op dit moment met u aan het doen is door de hoge brandstofprijzen”, klinkt het. Al 11.000 Facebook-gebruikers tonen interesse, 1.400 zetten zich op ‘aanwezig’.

Politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene bevestigt dat er vrijdag in Brussel een bijeenkomst van gele hesjes zal plaatsvinden. De actie begint ‘s middags aan het Jubelpark. Een uur later zullen de demonstranten via de rotonde aan het Schumanplein naar de Wetstraat trekken. Daar zal een afvaardiging van de gele hesjes door premier Charles Michel ontvangen worden.

Politiek

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) volgt de signalen dat het protest zou overwaaien naar Vlaanderen goed op. “We zien hier en daar berichten opduiken op sociale media, maar op het terrein zijn er nog geen indicaties dat het ook al gebeurt”, zegt hij.

Vlaams Belang steunt het protest van de gele hesjes. Voorzitter Tom Van Grieken spreekt in een videoboodschap zijn steun uit aan alle geweldloze acties. “De gewone Vlaming wordt volledig uitgeperst”, zegt Van Grieken. “Tijd voor verandering.”

Wallonië: E19 hele week ’s nachts afgesloten

In Wallonië gaat het protest intussen verder. Het gemeentebestuur van het het Henegouwse Seneffe deelde op zijn Facebookpagina mee dat de autoweg E19 ter hoogte van Feluy ’s nachts de hele week afgesloten blijft voor het verkeer, in beide richtingen tussen Familleureux en de verkeerswisselaar. Dat deel van de autoweg is al sinds woensdag vanaf 18 uur gesloten voor alle verkeer.

Met de maatregel hoopt de gouverneur van Henegouwen, Tommy Leclercq, alle manifestaties te verijdelen in de buurt van het oliedepot van Total in Feluy. In de omgeving van de opslagplaats kwam het vorige week, in de marge van het protest van de ‘gele hesjes’ tegen de hoge brandstofprijzen, tot gewelddadigheden. Volgens het gemeentebestuur van Seneffe wordt het deel van de E19 weer opengesteld om 5 uur ‘s ochtends, tenzij er onvoorziene omstandigheden zijn.

Vier aanhoudingen

Vier van de vijf personen die in de nacht van zaterdag op zondag gerechtelijk werden aangehouden na rellen in Charleroi, zijn maandag onder aanhoudingsmandaat geplaatst wegens “gewapende rebellie”. De vijfde kreeg huisarrest onder elektronisch toezicht.

In Charleroi kwam het zaterdagnacht tot een heuse stadsguerrilla waarbij de politie bekogeld werd met losgerukte straatstenen. Tijdens de rellen werden 27 mensen opgepakt. Volgens het parket zijn twee van de beschuldigden amper 18 jaar oud. Hun beweegredenen zijn geheel anders dan die van de gele hesjes. Een van de beklaagden zei aan de rellen te hebben deelgenomen omdat hij “toevallig” in Charleroi was en daar zag hoe anderen vernielingen aanbrachten.