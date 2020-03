Mag ik nog gaan vissen en mogen leerlingen een studentenjob uitoefenen nu de lessen geschorst zijn? Een antwoord op al je vragen over het coronavirus AW

23 maart 2020

14u35 22 Veel mensen blijven nog met heel wat vragen zitten over de maatregelen die in België gelden. Dat blijkt uit de massale respons op onze oproep op deze site. Wij geven antwoorden.

Bezig met laden…

Eerst en vooral nog even de maatregelen die het Nationaal Crisiscentrum donderdag 12 maart aankondigde op een rijtje.

- Het blijft belangrijk om naar buiten te gaan voor bijvoorbeeld een wandeling, maar dat mag alleen in gezinsverband. Dat betekent met mensen die onder hetzelfde dak wonen. “Doe dat in de buurt van de woning”, aldus woordvoerder Yves Stevens. “Neem dus niet de wagen om bijvoorbeeld naar een natuurpark te rijden.”

- Samenscholingen blijven uit den boze. Dat betekent dat ook afspreken met vrienden verboden is. “Daarop kan en zal gecontroleerd worden”, aldus Stevens.

- Gîtes, campings, vakantieparken en bed and breakfasts moeten de deuren sluiten. Hotels mogen openblijven, maar de restaurants die eraan verbonden zijn moeten dicht.

- Toeleveranciers van essentiële diensten en sectoren, waaronder de distributie voor de voedingssector, moeten openblijven en hun mensen aan de slag houden. “De bedrijven moeten natuurlijk wel de intussen bekende regels rond handhygiëne en het behouden van anderhalve meter afstand toepassen”, aldus Stevens.

- Dringende herstellingen van auto’s kunnen nog plaatsvinden.

- En magazijnen voor professioneel bouwmateriaal mogen ook openblijven, met respect voor de hygiëneregels. Dringende herstellingen in huis mogen ook nog uitgevoerd worden.

Mensen met vragen kunnen terecht bij de lijst met veelgestelde vragen te kijken op de website info-coronavirus.be. “De gouden regel blijft: als je twijfelt, blijf zo veel mogelijk thuis”, aldus Stevens.

Hieronder alvast enkele van de vragen die de lezers van HLN stelden en hun antwoorden.

Mag je nog gaan vissen?

In Vlaanderen is het sinds gisteren (22/03) verboden om te vissen in Vlaams natuurgebied.

Kan je een mondmasker hergebruiken?

Een chirurgisch (wegwerp)masker wordt maar een keer gedragen. Stoffen, zelfgemaakte maskers kunnen meerdere keren gebruikt worden, als ze op de juiste manier worden uitgewassen: minstens op een temperatuur van 60 graden.

Als je het coronavirus hebt gehad, ben je er dan immuun voor?

Aanvankelijk werd gedacht dat mensen maar één keer besmet kunnen worden met het coronavirus. Later bleek dat enkele patiënten in China voor een tweede keer besmet waren.

Waarom sommige patiënten opnieuw ziek worden door het virus, is voorlopig nog niet zeker. Herstellende patiënten hebben volgens experts mogelijk nog niet genoeg antilichamen opgebouwd en daarom nog geen immuniteit voor het coronavirus ontwikkeld. Het virus zou ook ‘bifasisch’ kunnen zijn, waardoor ziektesymptomen in twee aparte periodes voorkomen. Een patiënt kan een aantal dagen ziek zijn, daarna even ‘genezen’ zijn, om dan weer te hervallen.

In het algemeen geldt voor alle griepvirussen - waaronder ook corona - dat je er een zekere immuniteit voor opbouwt. Maar die is niet heel robuust. Dat wil zeggen: als je dit seizoen met het coronavirus besmet wordt, ben je volgend jaar misschien beschermd. Maar het jaar daarna word je misschien weer besmet. De immuniteit zakt weg.

Mag mijn poetshulp nog komen?

Ja. De meeste poetsbedrijven hebben hun klanten afgelopen week gecontacteerd met de vraag of hun poetshulp mag komen. “We rekenen op het gezond verstand van de mensen”, zegt Herwig Muyldermans van sectorfederatie Federgon. “Maar we zien we dat veel poetshulpen bang zijn. Het regent ziektebriefjes”. De huishoudhulpen van Extra Time in Berlaar en Nijlen gaan voorlopig niet meer poetsen, ook Poetspunt Oostende/Gistel heeft beslist de dienstverlening tijdelijk te stoppen. Daarnaast heeft ook Plus Home Service in Aarschot bekendgemaakt de activiteiten even stop te zetten.

Viroloog Marc Van Ranst raadt poetshulpen die wel nog werken aan om de hygiëneregels te respecteren en afstand te houden. “En gebruik veel ontsmettingsmiddelen. Een eetlepel bleekmiddel in een liter water volstaat”.

Hebben leerlingen vakantie nu de lessen geschorst zijn en mogen ze een studentenjob uitoefenen?

Leerlingen hebben geen vakantie. De lessen zijn inderdaad geschorst, maar de school kan ervoor kiezen om, in de mate van het mogelijke, alternatieve vormen van leren te organiseren. Dit kan via digitale leerplatformen. De taken zijn overigens bedoeld om de aangeleerde leerstof te begrijpen en te onderhouden. Het mag niet gaan om nieuwe leerstof, en de taken worden ook niet beoordeeld. Leerlingen mogen die taken combineren met een studentenjob.

Mag ik de auto gebruiken om boodschappen te doen?

De auto mag enkel benut worden voor essentiële verplaatsingen. Daaronder vallen verplaatsingen naar het werk (als telewerken niet mogelijk is), de apotheek, alsook naar de supermarkt. De verplaatsingen moeten wel maximaal beperkt worden. Zoek dus beter de dichtstbijzijnde supermarkt op.

Ik ben verkouden, kan dat een symptoom van het coronavirus zijn?

Eind februari maakte de WHO een evaluatie op basis van de toen 56.000 bevestigde gevallen van besmetting. Bij 88 op de 100 personen is er sprake van koorts. Daarnaast hebben ongeveer 68 op de 100 patiënten last van een droge hoest, zijn 38 op de 100 vermoeid en moeten 33 op de 100 dikke slijmen ophoesten.

Milde symptomen die minder voorkomen zijn spier- en keelpijn, hoofdpijn en rillingen. Tussen de 10 en 15 op de 100 besmette personen hebben daar last van. Misselijkheid, een verstopte neus en diarree komen in een kleine 4 à 5 op de 100 patiënten voor. Heb je een lopende neus? Dan is het waarschijnlijk een gewone verkoudheid.

Lees hier meer.

In dit dossier hebben we de belangrijkste vragen en achtergrondinformatie over het virus voor u gebundeld.

Lees ook:

Technisch werkloos, weggevallen flexijob: 3 Vlaamse gezinnen maken de rekening: “Eén maand lukt dit, maar twee wordt écht al lastig

Honderden pv’s voor overtreding coronamaatregelen: “Zo krijgen we virus niet onder controle”