Mag ik nog eten afhalen? En waarom wordt er niet vaker getest? Een antwoord op al je vragen over corona KVDS

19 maart 2020

11u38 400 Het Nationaal Crisiscentrum heeft de maatregelen om het coronavirus in te dijken verder verfijnd en toegelicht. Maar veel mensen blijven nog met heel wat vragen zitten. Dat blijkt uit de massale respons op onze oproep op deze site. Wij geven antwoorden.

Bezig met laden…

Eerst en vooral nog even de nieuwe maatregelen die het Nationaal Crisiscentrum donderdag aankondigde op een rijtje.

- Het blijft belangrijk om naar buiten te gaan voor bijvoorbeeld een wandeling, maar dat mag alleen in gezinsverband. Dat betekent met mensen die onder hetzelfde dak wonen. “Doe dat in de buurt van de woning”, aldus woordvoerder Yves Stevens. “Neem dus niet de wagen om bijvoorbeeld naar een natuurpark te rijden.”





- Samenscholingen blijven uit den boze. Dat betekent dat ook afspreken met vrienden verboden is. “Daarop kan en zal gecontroleerd worden”, aldus Stevens.

- Gîtes, campings, vakantieparken en bed and breakfasts moeten de deuren sluiten. Hotels mogen openblijven, maar de restaurants die eraan verbonden zijn moeten dicht.

- Toeleveranciers van essentiële diensten en sectoren, waaronder de distributie voor de voedingssector, moeten openblijven en hun mensen aan de slag houden. “De bedrijven moeten natuurlijk wel de intussen bekende regels rond handhygiëne en het behouden van anderhalve meter afstand toepassen”, aldus Stevens.

- Dringende herstellingen van auto’s kunnen nog plaatsvinden.

- En magazijnen voor professioneel bouwmateriaal mogen ook openblijven, met respect voor de hygiëneregels. Dringende herstellingen in huis mogen ook nog uitgevoerd worden.

Volgens Stevens wordt het informatienummer van de overheid rond het coronavirus overigens overstelpt met vragen. Gisteren kregen de 75 medewerkers bijna 9.000 oproepen binnen. Hij roept dan ook op om eerste naar de lijst met veelgestelde vragen te kijken op de website info-coronavirus.be, vooraleer de telefoon ter hand te nemen. “De gouden regel blijft: als je twijfelt, blijf zo veel mogelijk thuis”, aldus Stevens.

Hieronder alvast enkele van de vragen die de lezers van HLN stelden en hun antwoorden.

Is het veilig om thuis een pakketje te laten leveren?

Het risico dat het virus op een postpakket zit, is heel klein. Laat staan dat het dan nog besmettelijk is. Voorlopig zijn er geen gevallen bekend van mensen die besmet raakten door het krijgen van post. Laat je pakketje best gewoon voor de deur zetten. Als je iets moet aftekenen, bewaar dan wel de afstand van anderhalve meter.

Mag ik mijn zus nog afhalen in Zaventem?

Je zus mag afgehaald worden, maar dan wel best door iemand die onder hetzelfde dak woont.

Waarom wordt er niet vaker getest?

Omdat er niet voldoende testcapaciteit is. Er zijn signalen dat de producten die in laboratoria gebruikt worden voor de tests, langzaam uitgeput raken. Daarom zal alleen wie met ernstige luchtwegklachten opgenomen wordt in een ziekenhuis, nog een test ondergaan. Aanvankelijk kon nog duidelijk afgebakend worden wie risico had gelopen en besmet kon zijn. Maar omdat het aantal gevallen zo toeneemt, geldt dat criterium niet meer. Als iemand een luchtweginfectie heeft, wordt er nu automatisch van uit gegaan dat het COVID-19 is.

Kan ik nog boodschappen doen?

Als je geen klachten hebt zoals koorts, hoest of verkoudheidsklachten, kun je gewoon boodschappen doen. Als je tenminste 1,5 meter afstand houdt tot anderen, is de kans op besmetting klein.

Mag een tuinman nog werken?

Eenmanszaken mogen van het Crisiscentrum aan het werk blijven. Hoewel tuinonderhoud niet onder de essentiële beroepen vallen, kan het bewaren van anderhalve meter tot anderen geen probleem zijn. Extra pluspunt is dat het hier om een beroep gaat dat in de buitenlucht uitgevoerd wordt.

Kan mijn geplande huwelijk nog doorgaan?

Een huwelijksakte mag voltrokken worden, maar dan wel enkel in intieme kring. Alle festiviteiten om het huwelijk te vieren zijn dan weer verboden.

Is de aanpak van Nederland op basis van groepsimmuniteit beter of slechter?

In Nederland wordt de coronacrisis aangepakt met het principe van de groepsimmuniteit in plaats van met een lockdown: hoe meer jonge en gezonde mensen besmet worden, hoe beter. Zij hebben er meestal weinig last van en dan wordt er resistentie opgebouwd in de populatie. Als 50 tot 60 procent besmet is, zal het virus uitdoven. Oudere en zwakkere mensen worden afgeschermd tot de epidemie voorbij is. “Het risico van groepsimmuniteit is dat de beroepsactieve mensen tussen 30 en 50 jaar buitenmatig hard getroffen worden aan het begin van de epidemie”, zegt professor Steven Callens (UZ Gent). “Dat zou menselijke drama’s kunnen veroorzaken.”

Mogen wassalons openblijven?

Ja, maar alleen op weekdagen. Intussen is er officieel groen licht, volgens de Federatie van de Belgische Textielverzorging. Er zijn ook hier wel strikte hygiënemaatregelen van kracht. Ook de wassalons die hotels en verzorgingstehuizen bedienen, vallen onder deze regel. Net als de droogkuis.

Mag ik gaan solliciteren?

Ja, dat is toegestaan, maar dan moet je wel de social distancing in acht nemen. Een beter idee kan zijn om te vragen of het sollicitatiegesprek niet online kan gebeuren, via Skype bijvoorbeeld. Zo loopt niemand risico.

Hoe snel kan je genezen van het coronavirus?

Dat is afhankelijk van de ernst van de klachten. Mensen met milde klachten genezen sneller en kunnen er na een paar dagen al van af zijn. Mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, hebben over het algemeen meer tijd nodig om herstellen. Dan kan het herstel soms weken duren.

Mogen we nog eten afhalen?

Restaurants die aan thuislevering doen, traiteurs en drive-ins mogen hun keuken open houden. Net als snackbars, broodjeszaken en frituren. Er moet wel op gelet worden dat er geen lange wachtrijen ontstaan.

Is een bezoek aan de gevangenis nog toegelaten?

Nog tot en met 5 april zijn alle bezoeken aan de gevangenis verboden. Wie om professionele redenen in de gevangenis moet zijn, wordt wél nog toegelaten. Het gaat dan bijvoorbeeld om advocaten en zorgverleners.

Mag ik nog met de motor rijden?

Alleen als het om een rit gaat van of naar het werk. Plezierritjes zijn niet toegestaan.

Is het toegelaten om op bezoek te gaan in het ziekenhuis?

Alleen bezoeken van ouders van gehospitaliseerde kinderen en dichte familie van patiënten in kritieke toestand zijn toegestaan.

Mogen we nog op huizenjacht?

Dat is nog altijd toegestaan. Er mogen ook nog steeds plaatsbezoeken gebeuren, maar niet in groep. Bij zulke bezoeken moet de anderhalve meter afstand gerespecteerd worden, net als de handhygiëne.

Lees ook:

Onderzoek naar vaccins en medicatie draait op volle toeren, ernstig zieke Nederlanders kunnen experimenteel medicijn krijgen

Bekijk ook:

UITGELEGD. Dit kan je zélf doen tegen coronavirus