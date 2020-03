Mag ik mijn kinderen nog leren autorijden en hoelang overleeft het coronavirus op voorwerpen? Een antwoord op al je vragen over corona AW

20 maart 2020

16u39 8 Veel mensen blijven nog met heel wat vragen zitten over de maatregelen die in België gelden. Dat blijkt uit de massale respons op onze oproep op deze site. Wij geven antwoorden.

Eerst en vooral nog even de maatregelen die het Nationaal Crisiscentrum donderdag 12 maart aankondigde op een rijtje.

- Het blijft belangrijk om naar buiten te gaan voor bijvoorbeeld een wandeling, maar dat mag alleen in gezinsverband. Dat betekent met mensen die onder hetzelfde dak wonen. “Doe dat in de buurt van de woning”, aldus woordvoerder Yves Stevens. “Neem dus niet de wagen om bijvoorbeeld naar een natuurpark te rijden.”

- Samenscholingen blijven uit den boze. Dat betekent dat ook afspreken met vrienden verboden is. “Daarop kan en zal gecontroleerd worden”, aldus Stevens.

- Gîtes, campings, vakantieparken en bed and breakfasts moeten de deuren sluiten. Hotels mogen openblijven, maar de restaurants die eraan verbonden zijn moeten dicht.

- Toeleveranciers van essentiële diensten en sectoren, waaronder de distributie voor de voedingssector, moeten openblijven en hun mensen aan de slag houden. “De bedrijven moeten natuurlijk wel de intussen bekende regels rond handhygiëne en het behouden van anderhalve meter afstand toepassen”, aldus Stevens.

- Dringende herstellingen van auto’s kunnen nog plaatsvinden.

- En magazijnen voor professioneel bouwmateriaal mogen ook openblijven, met respect voor de hygiëneregels. Dringende herstellingen in huis mogen ook nog uitgevoerd worden.

Mensen met vragen kunnen terecht bij de lijst met veelgestelde vragen te kijken op de website info-coronavirus.be. “De gouden regel blijft: als je twijfelt, blijf zo veel mogelijk thuis”, aldus Stevens.

Hieronder alvast enkele van de vragen die de lezers van HLN stelden en hun antwoorden.

Mag ik mijn kinderen nog leren autorijden?

Nee. Enkel essentiële autoritten zijn toegelaten. Bovendien zijn alle rijlessen en rijexamens opgeschort. Als door die opschorting de dwingende termijnen niet kunnen worden nageleefd, zal aan de betrokkenen uitstel worden verleend.

Wat met mijn gepland weekend Ardennen of zee?

Dat dient geannuleerd te worden. Zulke uitjes worden beschouwd als niet-essentiële verplaatsingen. En die zijn in België verboden. Als we ons verplaatsen, vergroten we immers het risico dat het virus zich verspreidt. Daarom blijven we best thuis.

Alle vakantiehuizen, campings, B&B’s, vakantieparken, AirBnB’s moeten overigens sluiten. De permanente bewoners van dit soort woningen mogen hier uiteraard blijven wonen.

Als ik het virus heb, hoelang ben ik dan besmettelijk?

Zolang er sprake is van symptomen (een diepe, hardnekkige hoest, keelpijn, koorts) ben je besmettelijk. Een dag nadat de gezondheidsklachten voorbij zijn, ben je niet meer besmettelijk.

Kan je ziek worden (en genezen) zonder het te weten?

Ja. De symptomen van een besmetting zijn niet bij iedereen even hevig. Bovendien wordt niet iedereen die besmet is ook echt ziek. Besmette personen kunnen het virus wél overdragen, zelfs al zijn er geen symptomen.

Mag ik mijn lief bezoeken?

Je moet het contact beperken tot je gezin en eventueel één extra persoon. Je mag dus nog jouw partner bezoeken. Doe het natuurlijk niet als je zelf of hij/zij ziek is of symptomen vertoont.

Hoelang duurt het voordat de symptomen van het coronavirus optreden?

De incubatietijd van het virus duurt gemiddeld vijf dagen. “Dat kan wat korter zijn, of wat langer. Je kan dus bijna een week rondlopen met het virus zonder het zelf te beseffen. Je gaat dan niet hoesten of niezen, waardoor het virus in de keel blijft zitten”, aldus viroloog Marc Van Ranst.

Kan ik mijn geboekte reis beter annuleren?

“Momenteel loopt het negatief reisadvies dat Buitenlandse Zaken uitvaardigde tot en met 5 april, het eerste weekend van de paasvakantie”, zegt Pierre Fivet van ABTO, de vakvereniging van reisorganisatoren. “Dat betekent dat alle niet-essentiële reizen, zoals vakanties, met als uiterlijke vertrekdatum 5 april sowieso zijn geannuleerd. Alle klanten worden door hun reisorganisator hierover zelf gecontacteerd.”

Voor de zomervakantie heerst er nog veel onzekerheid. “Niemand weet hoe de situatie zich tegen dan zal ontwikkelen”, zegt Fivet. “Er is ook geen reden om daarover vandaag al te piekeren. Onze raad: heb nog wat geduld. Wacht de toekomstige adviezen van de overheid nog even af.”

Lees hier het antwoord op alle vragen over uw reisplannen.

Kunnen muggen het virus overdragen?

Nee. Er is geen enkel bewijs dat muggen het virus verspreiden. Het coronavirus verspreidt zich van mens op mens via kleine druppeltjes die bij hoesten en niezen vrijkomen. Via die druppeltjes komt het virus terecht in de lucht, op voorwerpen en oppervlakken. Wie die druppeltjes inademt of via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Er is geen bewijs dat de besmetting via de huid gebeurt. Het risico op besmetting verkleint door meer dan een meter afstand te houden van zieke personen, het gezicht zo weinig mogelijk aan te raken en aandacht te hebben voor een goede handhygiëne.

Hoelang overleeft het coronavirus op voorwerpen?

Op karton kan het virus ongeveer een dag overleven. Maar op plastic en roestvrij staal kan het tot wel drie dagen overleven. Oppassen geblazen dus bij ziekenhuisinstrumenten, palen in de bus of tram of je plastic smartphonehoesje.

Wanneer openen de restaurants en barretjes terug?

Cafés, uitgaansgelegenheden, restaurants en feestzalen blijven gesloten tot en met zeker 5 april. De maatregelen kunnen evenwel nog verlengd worden.

Wat als je jouw hypothecaire lening niet kan afbetalen door technische werkloosheid?

Wie zijn woonkrediet door de coronacrisis tijdelijk niet kan aflossen, kan tot zes maanden uitstel vragen bij zijn bank. De maatregel is een tegemoetkoming die vooral voor de tijdelijke of technische werklozen bedoeld is: zij zijn nu al met 671.000, en dat aantal kan nog stijgen tot 1 miljoen.

Wat als mijn bril vervangen moet worden?

Opticiens en gehoorwinkels blijven geopend. Zij bieden een essentiële dienst aan.

Zijn plezierritjes toegelaten?

Nee, verplaatsingen moeten maximaal beperkt worden. Enkele essentiële en dringende verplaatsingen zijn toegestaan zoals, bijvoorbeeld: verplaatsingen naar het werk (als telewerken niet mogelijk is), om boodschappen te doen, of om een frisse neus te halen.

In dit dossier hebben we de belangrijkste vragen en achtergrondinformatie over het virus voor u gebundeld.

