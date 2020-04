Mag ik mijn kat nog buitenlaten? En wat als ik zelf in quarantaine beland? Experts van Gaia geven antwoord SVM

04 april 2020

12u00

Bron: GAIA 15 Mag ik mijn kat nog buitenlaten? Blijven de dierenasielen open? En wat gebeurt er met mijn huisdier als ik in quarantaine beland of naar het ziekenhuis moet? Gaia wordt tegenwoordig overstelpt met vragen rond het coronavirus. Op haar site geeft de dierenorganisatie daarom een antwoord op de meest prangende kwesties. Worstelt u toch nog met een specifieke vraag, dan kan u elke werkdag terecht op het nummer 0800/533 35. Hieronder vindt u alvast het antwoord op dertien vaak gestelde vragen.

1. Kan mijn huisdier corona krijgen en is het virus overdraagbaar op mensen (door middel van passieve contaminatie)?

Bij honden en katten bestaan er ook coronavirussen, maar die worden niet geassocieerd met de huidige uitbraak van Covid-19. Ze zijn dus niet overdraagbaar op de mens. Er is met andere woorden geen enkele reden om uw huisdier aan het asiel af te staan.

“Je hoeft niet bang te zijn, je kunt niet besmet raken door je huisdier”, zegt Marc Vangheluwe van de dierenartsenvereniging. In zeer uitzonderlijke gevallen werd het coronavirus overgedragen van mens naar dier, maar dit risico is heel klein. Het is aangewezen dat besmette personen de gebruikelijke hygiënische voorzorgsmaatregelen nemen om hun huisdier te beschermen. Was bijvoorbeeld je handen voor en na het knuffelen en wrijf niet met je neus tegen de dieren.

Uw huisdier kan wel een passieve overdrager zijn van het virus, net zoals eender welke oppervlakte (bijvoorbeeld een deurklink). Met passieve overdracht wordt bedoeld dat uw hond of kat door andere mensen dan u kan gestreeld of geknuffeld worden en dat op die manier het virus mogelijk op de vacht van uw dier kan terechtkomen.

Indien u uw dier dan streelt, dan zou u op die wijze besmet kunnen geraken. Hou daarom altijd de geldende hygiëne- en veiligheidsmaatregelen in acht.

2. Wat gebeurt er met mijn huisdier bij quarantaine of ziekenhuisopname?

De verzorging van dieren is een ‘essentiële activiteit’. Mocht u iets overkomen, kan u uw familieleden of andere personen vragen om uw dier te verzorgen. Indien u niemand kent die voor uw huisdier kan zorgen, kan u het dier naar het pension brengen. Een lijst met dierenpensions vindt u hier. U kan ook een oppas aan huis laten komen.

Een andere mogelijkheid is op zoek gaan naar een opvangbaasje op sociale netwerken. Er zijn verschillende initiatieven ontstaan waarbij de eigenaar en een opvangbaasje met elkaar in contact kunnen komen. U kan daarbij gebruik maken van dit modelovereenkomst voor tijdelijke opvang.

3. Mag ik mijn huisdier nog verzorgen, ook als het dier zich niet in de onmiddellijke nabijheid van mijn woning bevindt (bijvoorbeeld op stal, in de weide of in de manege)?

Ja, dat mag. Of uw dier nu 5 kilometer verderop staat in de weide of zelfs over de landsgrens, dat speelt geen rol. Voeding geven of een korte wandeling maken met je paard blijven essentiële activiteiten.

4. Mogen zwerfkatten nog gevoederd en verzorgd worden?

Ja, dat mag. Ook het steriliseren gaat door, kwestie van te vermijden dat later een enorm groot aantal kittens geboren zal worden.

5. Blijven de dierenasielen open en kunnen vrijwilligers in het asiel blijven werken?

De activiteiten van dierenasielen zijn ‘essentiële activiteiten’. Ook vrijwilligers kunnen in het asiel blijven werken. Dieren afstaan of adopteren kan enkel op afspraak. Iedereen moet altijd rekening blijven houden met de voorschriftsmaatregelen rond hygiëne, afstand en voorzichtigheid.

6. Kan ik nog naar de dierenarts om mijn huisdier(en) te laten verzorgen?

De activiteiten van dierenartsen zijn ‘essentiële activiteiten’. Dierenartsen werken dus nog, maar behandelen enkel dringende zaken. Ook het steriliseren van je kat is een dringende zaak, gezien het kittenseizoen eraan komt.

Ga niet onmiddellijk naar uw dierenarts als uw huisdier ziek is of als u advies nodig heeft. Neem eerst even telefonisch contact op zodat de dierenarts op die manier advies kan geven of een voorschrift kan opsturen. Op deze wijze kan u een bezoek aan de dierenartsenpraktijk vermijden.

Indien u toch naar de dierenarts moet, respecteer dan de voorzorgsmaatregelen. Maak indien mogelijk een afspraak en ga alleen met uw dier (per afspraak wordt slechts één patiënt met één begeleider toegelaten). Wacht in de auto in plaats van in de wachtkamer. Was en desinfecteer uw handen voor en na het dierenartsbezoek. Respecteer 1,5 m afstand tussen dierenartsen, assistenten en baliemedewerkers. Betaal met bancontact (én contactloos indien mogelijk) in plaats van met cash geld.

7. Kan ik nog met mijn huisdier naar het trimsalon?

Nee, dat kan niet meer. Probeer zelf uw huisdier zo goed als mogelijk te kammen/te verzorgen. Duren de maatregelen te lang, aarzel dan zeker niet om uw dierenarts te contacteren.

8. Mag ik mijn poes/poezen nog buitenlaten?

Het is belangrijk om uw kat niet plots binnen te houden als hij/zij die gewoonte heeft. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat het virus overdraagbaar is van huisdieren op de mens.

9. Mag ik mijn hond uitlaten?

Wandelingen maken is één van de meest elementaire fysiologische behoeften van een hond. Het spreekt bovendien voor zich dat een hond zijn behoefte niet in een appartement of op het balkon zou moeten doen. Gebruik wel je gezond verstand door bijvoorbeeld geen nieuwe routes te verzinnen en drukte te vermijden.

Was de snuit en poten van de hond na de wandeling met een zachte doek. Gebruik geen alcohol. Was na de wandeling en na het schoonmaken van de hond ook uw handen grondig.

10. Kan ik met mijn auto naar het bos rijden om de hond uit te laten?

Nee, uw auto, motorfiets en ook het openbaar vervoer mogen alleen worden gebruikt voor essentiële ritten. Wandelingen zijn alleen toegestaan in de buurt van uw huis. Ga dus zeker ook niet met de wagen naar de kust of de Ardennen om daar te gaan wandelen.

11. Dreigt het dierenvoeder op te raken?

Neen. Huisdiervoeding blijft beschikbaar in dierenwinkels en supermarkten. Dierenvoeding kan ook online worden besteld.

12. Mag ik met de hond van mijn (bejaarde) buurman/-vrouw gaan wandelen om hem/haar te ontlasten?

Dat mag zeker, maar hou 1,5 m afstand van uw buurman/buurvrouw. Wandelingen in groepen zijn verboden. Houd ook afstand tot andere wandelaars en vermijd lichamelijk contact. Was na de wandeling ook uw handen grondig.

13. Mijn kat/hond geeft over of heeft diarree. Heeft hij/zij het coronavirus?

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat het coronavirus aan dieren kan worden overgedragen. Indien uw kat/hond ziektesymptomen heeft, is hij/zij mogelijk ziek. Deze symptomen hebben echter geen verband met het coronavirus.

Voor nog meer informatie kan u hier terecht.

