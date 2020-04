Mag ik barbecueën met mooi weer? Crisiscentrum legt uit wat kan en niet kan "Geniet van zon, maar hou rekening met de regels, hou fysieke afstand” HAA

03 april 2020

12u06

Bron: Belga 22 De paasvakantie staat voor de deur en het kan dit weekend tot 22 graden worden. Door de coronacrisis gelden er echter strenge maatregelen. Het Nationaal Crisiscentrum schept klaarheid over wat kan en niet kan.

"We hebben allemaal naar 3 april uitgekeken, want het is het begin van de paasvakantie en het wordt mooi weer", zei Yves Stevens, woordvoerder van het Nationaal Crisiscentrum op de dagelijkse persconferentie. "U kan genieten, maar met respect voor de maatregelen."

Wandelen, joggen of fietsen, zijn toegestaan. Maar doe dat alleen of met gezinsleden of met één vriend en, houd dan fysieke afstand van elkaar. Een fietstocht met de fietsclub kan niet.” Ook niet toegestaan: picknicks in het park, genieten van de zon vanop een bankje of een bezoek met de kinderen aan een buitenspeeltuin (die zijn immers afgesloten)

Niet-essentiële verplaatsingen blijven verboden. Het is dus niet toegestaan om de wagen te nemen voor een uitstap naar bijvoorbeeld de kust, de Ardennen of de Limburgse fruitstreek, benadrukte Stevens. Tochtjes met de motor of met de zeilboot zijn ook uit den boze.

West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé heeft alvast gewaarschuwd dat er “keihard” gecontroleerd zal worden. “Ik snap niet wat sommige mensen niet begrijpen aan de vraag om thuis te blijven. Het zijn idioten die de boel verstoren.” Fietsen tussen de lentebloesems in Haspengouw mag in principe wel, maar het is verboden om er met de auto naartoe te trekken. Daarom zal de politie extra aandacht besteden aan wagens met fietsen op het bagagerek.

Wielertoeristen die graag het parcours van de (afgelaste) Ronde van Vlaanderen verkennen, moeten dan weer onthouden dat het niét toegestaan is om in groep te fietsen. Pelotons zullen zonder pardon aan de kant gezet worden.

Het Nationaal Crisiscentrum merkte op de persconferentie nog op dat veel mensen zullen willen barbecueën. “Dat kan, maar níet met buren, vrienden of familie.” Dat is enkel toegestaan in gezinsverband of met de mensen met wie u onder hetzelfde dak woont. De zomerse temperaturen veranderen niets aan de regel dat er níet in groep mag afgesproken worden.

Wie de coronamaatregelen aan zijn laars lapt, hangt een boete van 250 euro boven het hoofd. Wie recidiveert mag zich aan een gerechtelijke procedure verwachten.

Wat is toegelaten? En wat is verboden? Een overzicht:

