Maëlle (17) overlijdt aan toxische shock van tampon mvdb

13 januari 2020

08u10

Bron: Sudpresse 294 Maëlle Nactergal, een meisje (17) uit Somzée (provincie Namen), is donderdag om het leven gekomen door toxischeshocksyndroom (TSS), een infectie die in uiterst zeldzame gevallen kan leiden tot overlijden door orgaanuitval.

“Onze Maëlle, zeventien jaar, een sportieve dame die vol in het leven stond en nog vol plannen zat, heeft ons in minder dan 48 uur verlaten door de toxische shock van haar tampons. Een arts onderzocht haar vijf uur na de eerste symptomen”, aldus haar diepbedroefde moeder Laurence op Facebook. Laurence dacht dat haar dochter buikgriep had. Ze vindt niet dat de artsen een foute diagnose hebben gesteld. De moeder roept alle meisjes en vrouwen op om zich te informeren over de gevaren van de infectie.

Eén van de oorzaken van TSS is het te lang inhouden van sterk absorberende tampons. Een risico waarvan Maëlle zich bewust was, schrijft haar moeder. De tampon vormt hierdoor een broedplaats voor de bacterie staphylococcus aureus. Symptomen zijn zeer hoge koorts, griepverschijnselen, lage bloeddruk en braken. Ze treden tijdens of na de menstruatie op. Als de ziekte tijdig wordt herkend, kan ze vrij gemakkelijk met antibiotica worden behandeld. Mensen met TSS (de ziekte komt ook bij kinderen en mannen voor) worden op de afdeling intensieve zorgen verzorgd waar hun orgaanfuncties goed in de gaten worden gehouden. TSS komt het vaakst voor bij jonge menstruerende vrouwen die jonger zijn dan dertig.

De leerlinge van het Saint-Augustincollege in het Henegouwse Gerpinnes wordt woensdag in woonplaats Somzée begraven.