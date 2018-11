Macron windt zich op na vraag van Belgische student: “Wie zegt dat ik naar de pijpen van olielobby dans, die liegt” HA

20 november 2018

15u37

Bron: Belga 0 De Franse president Emmanuel Macron (foto) blijft bij zijn standpunt over de accijnzen op diesel. Die moeten omhoog om de milieuvervuiling aan te pakken, ook nu honderden Fransen op straat komen uit protest tegen die maatregel.

"Als je niet snel genoeg vooruitgaat met klimaatmaatregelen, zit je in de zak van de lobbyisten. En als je wel strijdt voor verandering, dan krijg je kritiek van diezelfde groep", wond de president zich lichtjes op tijdens een debat met studenten aan de Université catholique de Louvain (UCL).

‘Gele hesjes’

In heel Frankrijk protesteren al dagenlang tienduizenden mensen in gele fluovestjes tegen de geplande verhoging van de accijnzen op diesel. De prijs van de brandstof is het afgelopen jaar sterk gestegen, onder meer door de hogere marktprijs, maar ook door de hogere heffingen van de Franse regering, die daarmee hoopt de klimaatverandering aan te pakken.

Macron was vandaag samen met premier Charles Michel (MR) te gast aan de UCLouvain, voor een debat met studenten. Daar kreeg hij ook vragen over het protest van de ‘gele hesjes' in eigen land, onder meer van een student die hem voor de voeten wierp te veel naar de pijpen van de olielobby te dansen.

“Verantwoordelijkheid nemen”

"Dat ik beïnvloed word door lobbyisten, is manifest onjuist. Wie dat zegt, liegt", was Macron duidelijk. "De dingen gaan nu eenmaal niet vanzelf, en als president moet je je verantwoordelijkheid nemen. Als ik niet snel genoeg ga met hervormingen, dan zit ik in de zak van de lobbyisten. Als je dan strijdt voor verandering, dan krijg je kritiek van diezelfde groep", wond hij zich op.

Hij benadrukte dat hij de lijn van de regering aanhoudt. "We moeten mensen begeleiden om de mentaliteit te veranderen. Ik geloof in dat nieuwe model, maar dat zal voor niemand makkelijk zijn.”

