Macron wil autonome Europese defensie in plaats van Amerikaanse wapens te kopen TT

11 november 2018

18u00

Bron: Belga 4 Europa moet werken aan de "autonomie" van haar defensie, eerder dan wapens uit de Verenigde Staten te kopen. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron betoogd in een interview met de Amerikaanse televisiezender CNN.

"Ik wil niet zien dat Europese landen hun defensiebudget verhogen om er Amerikaanse of andere wapens mee te kopen, of materiaal dat afkomstig is uit jullie industrie", zo verklaarde Macron in het interview met CNN. "Indien we ons budget verhogen, dan is dat om onze autonomie uit te bouwen."

Macron herhaalde dat hij het met zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump eens is dat er binnen de NAVO een betere lastenverdeling tussen de Verenigde Staten en Europa moet komen. "Ik ben het daarmee eens, en om tot een betere verdeling van de lasten te komen, hebben we allemaal nood aan meer Europa."

Trump herhaalt regelmatig dat de Europese landen binnen de NAVO hun defensiebudgetten moeten optrekken. Volgens het Witte Huis dragen ze immers te weinig bij voor de militaire alliantie. Trump, die momenteel in Parijs vertoeft, rakelde zijn pleidooi opnieuw op in een tweet die hij vrijdag stuurde als reactie op een betoog van Macron voor een "echt Europees leger". De Franse president riep daarbij op om “ons te beschermen ten aanzien van China, Rusland en zelfs de Verenigde Staten van Amerika”, door te verwijzen naar de Amerikaanse beslissing om zich terug te trekken uit het nucleaire ontwapeningsverdrag. “Wie is daar het grootste slachtoffer van”, vroeg Macron zich af, “Europa en de Europese veiligheid”. Trump noemde het feit dat Macron de VS als een bedreiging bestempelde een grove belediging.

Macron reageerde ontstemd toen de Belgische regering besloot om Amerikaanse gevechtsvliegtuigen aan te schaffen. De beslissing druist "in strategisch opzicht" in "tegen de belangen" van Europa, betreurde hij. Frankrijk deed België ook een voorstel voor een partnerschap rond de Rafale, maar Parijs diende zijn voorstel buiten de officiële procedure in en werd niet weerhouden.

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link