Machinisten verzorgd na rookontwikkeling in goederentrein

11 mei 2018

Bron: Belga

In Aalst is er momenteel hinder voor het treinverkeer na rookontwikkeling in een goederentrein. Dat werd vernomen bij de NMBS, Infrabel en de hulpdiensten. De machinisten van de trein werden verzorgd voor ademhalingsproblemen.