Machelen wil Uplace uit handen nemen van Vlaanderen TT EB

23 januari 2018

16u58

Bron: Belga 2 Machelen wil zelf zorgen voor een doorstart van het Uplace-project. De gemeente vraagt de Vlaamse regering de bevoegdheid om een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken te delegeren. Dat antwoordde Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) in het parlement op vragen van Chris Janssens (Vlaams Belang) en Björn Rzoska (Groen).

De Raad van State heeft eind vorig jaar het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor Uplace vernietigd, onder meer omdat de geplande tramverbinding werd geschrapt. Het arrest zou de doodsteek kunnen betekenen voor het veelbesproken winkelcomplex in Machelen.

"Er is gisteren een brief toegekomen van de gemeente Machelen om een delegatie te geven voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan", zei Schauvliege. "Die vraag moet nu besproken worden."

"De reconversie is primoridaal om de leefbaarheid van het gebied te garanderen", argumenteert de gemeente in de brief. "Een verder uitstel van de reconversie zou nefast zijn. Een planologische oplossing kan zich best op gemeentelijk niveau voltrekken, zodat de gemeente Machelen het voortouw kan nemen en de juiste accenten kan leggen."

De gemeente vraagt daarom de bevoegdheid over te dragen, maar wil wel nauw overleggen met de Vlaamse diensten.

Tijd voor duidelijkheid

Groen en Vlaams Belang vragen de Vlaamse regering om nu eindelijk een duidelijk standpunt in te nemen. "Er is al zoveel kostbare tijd verloren gegaan om de economische heropleving in die streek te stimuleren", zei Chris Janssens. "Er is in het verleden aangegeven dat het project zou eindigen bij een vernietiging van het GRUP", aldus Björn Rzoska. "Ik hoop dan ook dat er binnenkort een duidelijk antwoord komt."

Schauvliege ontkende dat de regering sinds december niet meer over het dossier zou hebben gesproken. Ze verwelkomt tegelijk het initiatief van Machelen. "Ik vind het goed dat er geluisterd wordt naar de lokale visie. Dat is ook altijd de ingesteldheid geweest van de regering. Dit is de hand die de minister-president op 22 december heeft uitgestoken."