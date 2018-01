Machelen probeert Uplace te reanimeren TK

19 januari 2018

06u17

Bron: Belga 2 Met hulp van de gemeente Machelen hoopt het bedrijf Uplace zijn omstreden winkelcentrum aan de Brusselse ring toch nog van de grond te krijgen. Dat bevestigen meerdere (anonieme) bronnen, schrijft De Tijd vrijdag.

De toekomst van Uplace hangt aan een zijden draadje nadat de Raad van State eind vorig jaar de juridische bodem heeft weggeslagen onder het winkelcomplex. De redding komt mogelijk uit Machelen, de gemeente waar Uplace moet komen. Er is een scenario in de maak waarbij het gemeentebestuur zelf een ruimtelijk plan - de juridische onderbouw - opstelt om het project een doorstart te geven. Het zou wel gaan om een Uplace light, een derde kleiner dan het origineel, zoals uitgewerkt in een voorstel van een Vlaamse topambtenaar.

Ruimtelijke plannen zijn de exclusieve bevoegdheid van de Vlaamse overheid, maar minister-president Geert Bourgeois (N-VA) liet al verstaan dat hij bereid is daarover in gesprek te gaan met zowel Machelen als buurgemeente Vilvoorde. Uplace maakt deel uit van een groter ontwikkelingsgebied dat tot in Vilvoorde loopt.