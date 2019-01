Macabere ontdekking in Dinant: lichaam van onbekende vrouw uit Maas gehaald HA

03 januari 2019

17u48

Bron: Sudinfo 0 Het lichaam van een onbekende vrouw is vanochtend uit de Maas gehaald in Dinant (Namen).

Iets voor 9 uur liep er bij de hulpdiensten een oproep binnen over een drijvend lichaam in de rivier. De brandweer ging ter plaatse en had bijna een uur nodig om het lijk te lokaliseren en uit het water te halen. De tussenkomst van een duikploeg bleek uiteindelijk niet nodig.

Het gaat om het lichaam van een volwassen vrouw, van wie de identiteit nog niet bekend is, meldt Sudinfo. Ook de omstandigheden van haar overlijden worden nog onderzocht.