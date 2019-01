Macabere ontdekking in Dinant: lichaam van bejaarde vrouw uit Maas gehaald HA TTR

03 januari 2019

17u48

Bron: Sudinfo, Belga 1 Het levenloze lichaam van een bejaarde vrouw is vanochtend uit de Maas gehaald in Dinant (Namen). Dat deelde het parket van Namen mee.

Iets voor 9 uur liep er bij de hulpdiensten een oproep binnen over een drijvend lichaam in de rivier. De brandweer ging ter plaatse en had bijna een uur nodig om het lijk te lokaliseren en uit het water te halen. De tussenkomst van een duikploeg bleek uiteindelijk niet nodig.



Het gaat om het lichaam van een volwassen vrouw, zo meldt Sudinfo. Volgens de familie van de bejaarde vrouw was ze regelmatig verward.

De omstandigheden van haar dood zijn nog onduidelijk. Ze zou haar woning ‘s nachts verlaten hebben en in de rivier gevallen zijn. Toch sluit het parket zelfmoord niet uit. Een wetsdokter zal zijn conclusies binnenkort bekendmaken.

Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op www.zelfmoord1813.be.