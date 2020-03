Maatregelen moeilijk, zo niet onmogelijk, toe te passen in bouwsector WDw

23 maart 2020

15u52

Bron: Belga 0 De maatregelen die de overheid heeft genomen in de strijd tegen het coronavirus, zijn op het terrein "moeilijk, zo niet onmogelijk, uit te voeren". Dat zegt ABVV maandag. De socialistische vakbond juicht daarom toe dat sommige bouwbedrijven hun werven zelf al hebben stilgelegd. "De gezondheid van de werknemers en hun gezinnen staat op het spel."

Veel grote maar ook kleine bouwbedrijven beslisten al om hun activiteiten wegens het coronavirus tijdelijk stop te zetten. Volgens het ABVV gaat het om "moedige en radicale maatregelen" en laten de bedrijven zo "het gezond verstand spreken". "Zo vermijden ze dat hun werknemers onverstandige risico’s moeten nemen", klinkt het.

Op werven die wel nog draaien, zijn de coronamaatregelen zoals social distancing "moeilijk, zo niet onmogelijk, uit te voeren", zegt het ABVV. "Veel werknemers melden dat er op de werven nog steeds geen desinfecterende gels zijn, dat de sanitaire voorzieningen en de werfketen niet onderworpen zijn aan een strengere hygiëne, ...", luidt het voorts.

Economie moet blijven draaien, maar de gezondheid van onze werknemers moet de hoogste prioriteit hebben Vakbondsorganisatie ABVV

Daarom vraagt de vakbond dat alleen nog "buitengewone of dringende werken" zouden worden uitgevoerd, en dat de door de overheid opgelegde preventieve maatregelen strikt worden nageleefd. "Als vakbondsorganisatie zijn we ons ervan bewust dat onze economie moet blijven draaien, maar we zijn van mening dat de gezondheid van onze werknemers de hoogste prioriteit moet hebben.”