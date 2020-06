Maatregelen in rusthuizen worden vandaag versoepeld: “Opnieuw vrijer en warmer contact mogelijk” KVDS

29 juni 2020

07u11

Bron: Belga 4 De coronamaatregelen voor rusthuizen en woonzorgcentra worden vandaag versoepeld. Volgens de taskforce Zorg en het agentschap Zorg en Gezondheid moet dat een terugkeer naar het normale leven in de zorgvoorzieningen voor ouderen mogelijk maken. Specifieke veiligheidsmaatregelen blijven van kracht, maar binnen de sociale bubbels van een bewoner is vrijer en warmer contact mogelijk. Zonder afstand te houden of maskers te dragen.

De versoepeling is een gevolg van het terugdringen van de corona-epidemie in ons land. Binnen hun leefgroep kunnen bewoners nu sociale bubbels vormen met medebewoners, waarin vrijer contact mogelijk is. Bewoners kunnen dus weer bij dichter bij elkaar komen, zonder masker.

Bezoek

Met bezoek kan de bewoner een eigen sociale bubbel vormen, die elke week kan veranderen. Bezoekers kunnen binnen de sociale bubbel hun naaste opnieuw aanraken en praten zonder masker. De werking van de cafetaria, de ontmoetingsruimte en het restaurant kan worden heropgestart volgens de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad. Ook vrijwilligers kunnen weer aan de slag. En huisdieren zijn opnieuw toegelaten.





Tegelijk moeten de kwetsbare bewoners van de voorzieningen beschermd worden tegen mogelijke nieuwe besmettingen of uitbraken, zegt Joris Moonens van Zorg en Gezondheid.

“Zo moet iedereen die een woonzorgcentrum binnengaat, een mondmasker dragen. Voor zorgpersoneel is dat een chirurgisch masker. Daarnaast blijven correcte handhygiëne en een goed onderhoud van de gebouwen essentieel. Het is ook belangrijk dat de zorgvoorzieningen hun uitbraakplan op punt stellen. Worden ze geconfronteerd met een besmetting, dan beschikken ze ook over een draaiboek waarin staat hoe ze daarmee om moeten gaan”, benadrukt Moonens.

De versoepeling van de maatregelen is van kracht in woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, centra voor herstelverblijf en assistentiewoningen. “Het is wel nog steeds aan elk woonzorgcentrum en elke andere ouderenvoorzieningen om zelf de bezoekregeling en andere afspraken op te stellen, maar we vragen uitdrukkelijk om het psychisch-sociaal welzijn van de bewoners af te wegen als men beperkingen oplegt”, zegt Karine Moykens, voorzitter van de taskforce. “Beperkingen moeten de uitzondering zijn. Een heldere communicatie naar bewoners en familie is in elk geval essentieel.”

Lees ook: 1 op de 5 zorgverleners denkt aan stoppen: “Ik heb nog nachtmerries” (+)

Bekijk ook:

“Al bij al goeie cijfers”: Van Ranst geeft stand van zaken



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.