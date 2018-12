Maasmechelse maffiabaas sluisde tonnen cocaïne door België Stéphanie Romans en Marco Mariotti

06 december 2018

05u00 155 Speciale eenheden hebben in Maasmechelen een spilfiguur van de Italiaanse maffia opgepakt. Antonio Calogero Costaduro (44) organiseerde vanuit Limburg de internationale drugshandel voor de Italiaanse misdaadorganisatie 'Ndrangheta.

Honderd Belgische politieagenten stonden gisterochtend om 5 uur klaar in Maasmechelen, Lanaken, Genk en Wommelgem om in het donker binnen te vallen op 14 adressen van vermoedelijke leden van de Italiaanse maffia-organisatie 'Ndrangheta. De raids maakten deel uit van een gecoördineerde actie waaraan ook Italië, Duitsland, Nederland en Suriname deelnamen.

De politie in ons land arresteerde 14 verdachten, onder wie één hele belangrijke: maffiabaas Antonio Calogero Costaduro. Speciale eenheden lichtten hem van zijn bed in zijn huis aan de Oude Baan. "Hij is een spilfiguur binnen de 'Ndragheta en organiseert de internationale drugshandel door ons land", zegt het parket. Volgens Justitie sluist Costaduro drugs die de 'Ndrangheta laat aankomen in de Antwerpse haven door ons land richting Noord-Europa. "Via Antwerpen komt véél drugs Europa binnen", zegt de Italiaanse anti-maffiamagistraat Federico Cafiero De Raho. Tijdens operatie-Pollino kon de politie 3,5 ton cocaïne tegenhouden in de Antwerpse haven. "Da's een fractie van wat de 'Ndrangheta wél langs de controles krijgt."

Ongezien bloedbad

Een goede bron zegt dat Antonio Calogero Costaduro de laatste jaren is opgeklommen in de Nirta-Strangio-clan. Die clan heeft wortels in het Italiaanse dorp San Luca en is vooral door een lange vete met een andere 'Ndrangheta-clan berucht geworden. De ruzie mondde in 2007 uit in een moordpartij in Duisburg, waar Nirta-Strangio's zes vijanden van de Pelle-Romeo-clan doodschoten in de buurt van het station. Het was, zelfs voor de 'Ndrangheta, een ongezien bloedbad. De vorige leider van de clan, Salvatore Nirta, is de vader van Antonio Calogero. Nirta is inmiddels op leeftijd en zou het leiderschap hebben overgedragen aan zijn zoon Antonio, die geboren werd in Genk.

Antonio Calogero is al vaker opgepakt en veroordeeld voor drugshandel. Siciliaanse speurders zochten hem al sinds 2002 omdat hij 20.000 dosissen cocaïne naar het eiland had gesmokkeld, verstopt in een Skoda. Hij moest daarvoor acht jaar cel uitzitten. Pas zes jaar later traceerde de Belgische politie hem in Maasmechelen, waar hij met zijn Roemeense vriendin en hun kind woonde.

Het gerecht viel gisterochtend ook nog binnen bij La Brasseria Di Piu in Rekem. De zaak ging een half jaar geleden open. "Er stonden vaak dure Ferrari's met Duitse kentekenplaten geparkeerd voor het terras", zegt een buur. "Verder heb ik nooit iets verdachts gemerkt."

Allesbehalve uitgeroeid

Ondanks de 90 gearresteerde verdachten in Italië, Duitsland, Nederland, België en Suriname is de 'Ndrangheta allesbehalve uitgeroeid. "De organisatie bestaat uit een kluwen van clans met duizenden leden", zegt magistraat De Raho. "We hebben dan wel beslag gelegd op twee miljoen euro crimineel geld, 140 kilo xtc en zo'n 3.500 kilo cocaïne, het blijft een peulschil. Ze hebben nog miljarden euro's en tonnen drugs op de markt."

Italië vraagt de uitlevering van Calogero en nog zeker twee andere verdachten.