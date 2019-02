Maasmechelaar zich van geen kwaad bewust na vondst van 185 gram cannabis: "Het was maar voor 350 joints" NLA

06 februari 2019

17u01 0 E en 31-jarige Maasmechelaar bij wie onder meer 185 gram cannabis werd gevonden, moet mogelijk een gevangenisstraf van dertig maanden uitzitten en een boete van 8.000 euro betalen. "Die cannabis was maar voor 350 joints, dat zijn maar 17 pakken sigaretten. Er zijn veel mensen die meer roken", zo minimaliseerde de Maasmechelaar de feiten.

De Maasmechelaar moest vandaag voor twee aparte drugsdossiers voor de Tongerse strafrechter verschijnen. Het eerste dossier dateert van een politiecontrole in februari 2017. De politieagenten troffen hem in zijn auto in het gezelschap van een 19-jarige vrouw aan en vermoedden dat hij aan het dealen was. Ze vonden verschillende flesjes GHB en geldsommen in de onderbroek en in de auto van de verdachte. De vrouw was in het bezit van enkele flesjes GHB, verschillende zakjes en een Kindersurprise-eitje gevuld met speed. Voor haar vorderde de procureur een gevangenisstraf van zes maanden en een boete van 6.000 euro.

Tijdens de huiszoeking die volgde bij de Maasmechelaar, vond de politie nog een grote hoeveelheid cannabis in een koelbox. “Verschillende afnemers verklaren dat ze bij hem cannabis kochten in grote hoeveelheden maar iedere afnemer zou volgens hem liegen", aldus de procureur. Toen de rechter hem vroeg of hij cannabis vanuit Nederland invoerde, zei hij dat hij die in Nederland bekeek en bestelde. "Maar die leveren ze aan huis en ik weet niet of die wiet uit Nederland komt.”

Zes maanden na de eerste controle werd de man opnieuw tegengehouden. Toen de agenten de auto naderden, merkten ze een sterke cannabisgeur op. De man moest een speekseltest ondergaan maar gedroeg zich weerspannig toen een collega van de agente achter bleef met een testkit en de agente in kwestie de berichten op zijn gsm doornam. Tijdens een huiszoeking vond de politie opnieuw cannabis en een grote hoeveelheid geld.

Het vonnis volgt op 6 maart.