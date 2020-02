Maas treedt op verschillende plaatsen in Namen buiten haar oevers SVM

04 februari 2020

20u08

Bron: Belga 1 Sinds deze ochtend treedt de Maas op verscheidene plaatsen in Namen buiten haar oevers door de hevige regenval van de voorbije dagen. Morgen zou de situatie weer normaal worden, zegt de Waalse overheidsdienst (SPW).

Vooral op het jaagpad in de buurt van de brug van Jambes (deelgemeente van Namen) zijn er overstromingen. Een deel van het pad is zelfs afgesloten.

"In Namen bedraagt het debiet van de Maas momenteel ongeveer 1.000 kubieke meter per seconde. Maar de situatie is onder controle en er is geen gevaar voor woningen", zegt Philippe Dierickx als directeur waterbeheer bij de SPW. "De dammen tussen de Franse grens en Namen zijn verhoogd en de waterkrachtcentrales zijn uitgezet om de doorstroming te bevorderen.”

Ook de Semois treedt op enkele plaatsen buiten haar oevers in de provincies Namen en Luxemburg. In die laatste provincie loopt ook de Ourthe lokaal over.