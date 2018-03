Maarten vertrok gisteren met knalgele bestelwagen, nu ontbreekt elk spoor Redactie

29 maart 2018

17u52

Bron: Eigen berichtgeving 163 Maarten Van den Borre, een 32-jarige man uit Liedekerke, is sinds woensdagochtend vermist. De man vertrok thuis met zijn knalgele bestelwagen van het merk Mercedes met de nummerplaat 1-CUW-326.

Het voertuig is uitgerust met een trekhaak, zonneklep en een achteruitrijcamera. “Zijn voertuig werd rond 5.30 uur het laatst opgemerkt door een camera in Erembodegem (Aalst)”, zegt zijn vriendin. “Sindsdien ontbreekt elk spoor. De lokale politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) is met het onderzoek bezig.”

Wie tips heeft of wie weet waar Maarten verblijft kan contact opnemen met de lokale politie via 053/65.00.65.