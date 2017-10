Maarten Vancoillie poseert naakt na verloren weddenschap met broertjes Coppens 17u00

Bron: vtmnieuws.be 0

Afgelopen maandag deed Qmusic-dj Maarten Vancoillie een professionele naaktshoot na de verloren weddenschap met Mathias en Staf Coppens. In een leegstaand psychiatrisch ziekenhuis in Bierbeek ging Maarten volledig naakt. "Het gebouw was heel oud en het was er erg koud. De fotograaf had mij de instructies gegeven om enkel losse kledij (lees: geen onderbroek) te dragen vóór de shoot. Toen ik daarna mijn gewone kleren mocht aandoen, kwam ik er wel achter dat ik geen onderbroek bij had", vertelde Maarten op de radio. De naaktshoot werd in goede banen geleid door de ervaren Belgische fotograaf Pascal Baetens. Hij won in 2011 de prijs voor het beste Europese fotoboek in de categorie naaktfotografie. Het avondspitsduo ging de foto vandaag ingekaderd overhandigen aan de broertjes Coppens. "Dit is een photobomb! Het is wel een grote beker in vergelijking met de foto", lachten Staf en Mathias. "We gaan de foto hier op kantoor een plaats geven zodat iedereen goed kan zien dat je al eens graag een koffie drinkt."

Ook fotograaf Pascal was onder de indruk van Maarten: "Maarten had even de tijd nodig om op zijn effen te komen, maar hij heeft dat heel goed gedaan. Het is een mooie jongen met een verzorgd lichaam, hij heeft echt talent (lacht)".

De voorbije weken gingen Mathias en Staf tijdens het programma van Maarten en Dorothee op zoek naar het antwoord op de vraag 'Hoeveel weet Qmusic-dj Maarten Vancoillie over zijn eigen lichaam?'. Als Maarten minder dan 50% van de vragen juist had, moest hij bereid zijn om zich uit te kleden voor de camera.