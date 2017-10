Maarten Vancoillie moet volledig naakt na verloren weddenschap met broertjes Coppens 17u50

Qmusic-dj Maarten Vancoillie mag zich vanaf vandaag mentaal beginnen voorbereiden voor een naaktshoot na de verloren weddenschap met Mathias en Staf Coppens. De voorbije weken gingen Mathias en Staf tijdens de avondshow van Maarten en Dorothee op zoek naar het antwoord op de vraag 'Hoeveel weet Qmusic-dj Maarten Vancoillie over zijn eigen lichaam?'. Bitter weinig zo blijkt, want hij kon slechts 2 van de 7 vragen, die de broers hem voorschotelden over het menselijk lichaam, juist beantwoorden. De weddenschap? Als Maarten minder dan 50% van de vragen juist had, moest hij bereid zijn om zich uit te kleden voor de camera. "Oh My God! Ik dacht echt dat ik mijn eigen lichaam wel zou kennen, maar niets is minder waar. Ik heb er echt spijt van dat ik deze uitdaging ben aangegaan. Ik ben hier absoluut niet klaar voor", lachte Maarten.