Maar vier op de tien Vlaamse gemeenten is echt tevreden over De Lijn HLA

04 februari 2020

06u20

Bron: Belga 0 De tevredenheid van de Vlaamse gemeenten over de samenwerking met De Lijn is de voorbije jaren fors afgenomen. Dat blijkt uit een rondvraag van het onderzoeksbureau Profacts, waarover De Tijd vandaag bericht. Vooral de manke communicatie en het gebrekkige aanbod geven ergernis.

Op vraag van De Lijn bevroeg Profacts ambtenaren en schepenen in 203 Vlaamse gemeenten. Uit de resultaten blijkt dat de tevredenheid een pak lager ligt dan bij de vorige meting vier jaar geleden. In 2015 was 49 procent van de ondervraagden tevreden of zeer tevreden. In 2019 was dat maar 40 procent. Het aandeel ondervraagden dat zich "eerder tevreden" noemde, bleef stabiel op 45 procent.

De grootste ergernis gaat over het aanbod van De Lijn. Maar 15 procent toont zich daarover tevreden. Ook de communicatie aan inwoners is een teer punt. "Gemeenten willen vooral dat De Lijn zo veel mogelijk helpt bij moeilijke communicatie naar inwoners", luidt de studie.