Maar twee jaar cel voor man die jihadbruid (16) opsloot en mishandelde in Antwerpen FT

16u47 4 Photo News Het Centraal Station in Antwerpen waar Anna (*) op 23 juli wordt gedropt. Ze staat drie weken doodsangsten uit in de Scheldestad, ver weg van haar familie. De Amsterdammer die vorig jaar een meisje van 16 ontvoerde, mishandelde en opsloot in Antwerpen heeft twee jaar cel gekregen. Hij hield de minderjarige, die hij gebruikte als jihadbruid, vast als voorbereiding op een reis naar Syrië. De rechter vond daar echter geen bewijs voor en sprak de man vrij voor terrorisme.

De Nederlandse Anna (*) was 16 toen ze vorige zomer een tijdlang vermist werd. Op 23 juli had haar familie voor de laatste keer contact met hun dochter. Volgens het meisje zou de 39-jarige Marlon G. haar hebben opgepikt in Nederland en haar naar het station van Antwerpen hebben gevoerd. Ze geeft toe dat ze meeging met de man omdat ze niet anders kon: haar verliefdheid nam de bovenhand. Drie weken lang werd Anna - al eerder bekeerd tot de islam - in Antwerpen vastgehouden, mishandeld en gehersenspoeld. Ze werd op verschillende adressen in de stad ondergebracht. G. vernederde haar op grove wijze, kneep haar keel dicht en stompte haar in het gezicht.

Het meisje moest zich ook volledig bedekken, werd beknot in haar vrijheid en zei vorige maand in haar slachtofferverklaring ook dat ze verplicht was met de man te trouwen. “Ik leef nog elke dag in angst en zal nooit meer de oude worden”, zo las ze ook voor. "Hij wilde in het kalifaat vechten, ik moest voor de kinderen zorgen. Ik werd gebruikt als fokkonijn.”

Jihadist

Het Openbaar Ministerie eiste aanvankelijk drie jaar cel en terbeschikkingstelling, maar omdat deskundigen niet konden vaststellen of de man een ziekelijke stoornis heeft, zag de rechtbank geen grond voor terbeschikkingstelling. G. werd uiteindelijk veroordeeld tot twee jaar cel. Hij is vrijgesproken voor terrorisme en het voorbereiden van de reis naar het strijdgebied, Syrië. De rechtbank acht hem nochtans een jihadist, maar volgens hen is er geen bewijs dat hij daadwerkelijk naar het strijdgebied wilde afreizen.

De rechtbank rekent het de man ook zwaar dat hij op geen enkel moment de moeder van het meisje liet weten waar ze was. G. moet het meisje ook 5.000 euro schadevergoeding betalen.