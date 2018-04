Maar liefst 25 bestuurders onder invloed van drugs in Hasseltse uitgaansbuurt JM

02 april 2018

16u56

Tijdens een politiecontrole werden in Hasselt 25 automobilisten betrapt op het rijden onder invloed van drugs. Het aantal positieve testen blijft toenemen en daar wil de regio met de vele politiecontroles verandering in brengen. Omdat de meeste bestuurders onder invloed pas tegen de ochtend worden onderschept, zullen de uren van de controles ook aangepast worden.

De politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) heeft zondagochtend bij een controle in de Hasseltse uitgaansbuurt 25 bestuurders betrapt op het rijden onder invloed van drugs. "We zien al enkele maanden dat het aantal positieve speekseltesten in onze politiezone enorm stijgt", zegt korpschef Philip Pirard. "Maar 25 vaststellingen tijdens één actie is opnieuw een triest hoogtepunt. We blijven dus zeker voort inzetten op deze onrustwekkende problematiek."

Geen rijbewijs

Drie van de 25 voertuigen werden getakeld: één bestuurder die onder invloed was had geen rijbewijs en twee anderen legden eerder die avond al een positieve speekseltest af maar reden, ondanks het feit dat hun rijbewijs onmiddellijk was ingetrokken, toch opnieuw met de wagen.

Opvallend was volgens de korpschef ook dat de meeste vaststellingen gebeurden tijdens de laatste uren van de actie. "We stellen vast dat mensen die uitgaan vaak pas tegen de late ochtend naar huis terugkeren. Wij passen de uren van onze controles hieraan aan."

Crash

Aan het Kolonel Dusartplein crashte een voertuig dat zich aan de controle wilde onttrekken. De bestuurder was onder invloed van alcohol en drugs en werd bestuurlijk aangehouden. Zeven andere bestuurder werden betrapt op dronken rijden. De politie stelde acht pv's op wegens drugsbezit.

Aan de controles die tussen 4 uur 's ochtends en de middag plaatsvonden, nam een twintigtal politiemensen deel. Ze kregen bijstand van een drugshond en van de federale politie.