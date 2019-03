Maar liefst 100 kandidaten voor Belgisch leger testten positief op drugstest in 2018 AW

18 maart 2019

08u08

Bron: Het Nieuwsblad 0 Het Belgisch leger is massaal op zoek naar nieuwe rekruten. En al zijn de gezochte profielen vrij divers, het leger keurde vorig jaar 100 kandidaten af. Niet zomaar want er werden sporen van drugs in de urine van de kandidaten gevonden, onder hen ook tien vrouwen. Dat blijkt uit cijfers die minister van Defensie Didier Reynders (MR) heeft vrijgegeven.

Dat is bizar vindt het Belgische leger. Behalve een uitgebreide reeks fysieke proeven is de drugstest immers een gekend onderdeel van de selectieprocedure. En voor drugsgebruik geldt er vanzelfsprekend een nultolerantie.



De kandidaten die een positieve drugstest afleggen, worden overigens niet helemaal afgeschreven. Na een minimumperiode van drie maanden mogen ze zich nogmaals inschrijven voor de selectieprocedure, en dienen ze nogmaals een drugstest af te leggen. “Maar voor militairen die harddrugs gebruiken, is er geen pardon: zij worden definitief uit het leger gezet. Of er zouden erg straffe verzachtende omstandigheden moeten zijn”, vertelt ACV-vakbondssecretaris Walter Van den Broeck aan de krant het Nieuwsblad.

Om die reden opperen de legervakbonden al een tijdje dat er een beter preventiebeleid voor drugsgebruik moet komen. Het wordt immers erg gevaarlijk in combinatie met het wapengebruik. Met een beter preventiebeleid willen de vakbonden voorkomen dat militairen zich laten verleiden door verdovende middelen.