Maar 4 procent van betalingen met Bancontact in België gebeurt contactloos (en dat moet beter) KVDS

16 november 2018

18u39

Bron: Belga 0 In België gebeurt maar 4 procent van de betalingen via een betaalterminal contactloos. Dat blijkt uit cijfers van Mastercard, dat de betaalkaart Maestro uitgeeft. Nochtans zijn 6,2 miljoen van die kaarten uitgerust met de technologie om contactloos te betalen en is 85 procent van de betaalterminals compatibel.

In Nederland werd tussen oktober vorig jaar en oktober van dit jaar in 51 procent van de transacties betaald zonder een kaart in de betaalterminal te plaatsen. In België was dat dus maar 4 procent in diezelfde periode. "Nederland heeft wel 4 à 5 jaar voorsprong op ons", aldus Henri Dewaerheijd, topman van Mastercard.

Verhalen

Mastercard verwacht evenwel ook een forse toename van contactloos betalen in ons land. Dan moeten wel een aantal verhalen de wereld uit, aldus Dewaerheijd. Zo is het bijvoorbeeld onmogelijk om geld te stelen door met een terminal een betaalkaart te naderen. Er zijn bovendien een hele reeks veiligheidsmaatregelen. Bij betalingen van meer dan 25 euro moet bijvoorbeeld een pincode ingegeven worden.