Maandag worden coronamaatregelen versoepeld: dit is wat er concreet verandert KVDS

30 april 2020

20u14 146 Na het weekend worden de maatregelen die de verspreiding van het coronavirus tegen moeten gaan versoepeld. In het Belgisch Staatsblad verscheen donderdagavond het ministerieel besluit dat die eerste fase van de exit vastlegt. Dit is wat er op maandag 4 mei allemaal verandert.



Winkels

Naai- en stoffenwinkels mogen de deuren weer openen. Tot nu toe waren alleen voedingswinkels (inclusief nachtwinkels, tot 22 uur), dierenvoedingswinkels, apotheken, krantenwinkels, tankstations en leveranciers van brandstoffen, doe-het-zelfzaken met een algemeen assortiment in hoofdzaak voor de bouw, tuincentra en boomkwekerijen en groothandels voor professionelen open.

Telecomwinkels en winkels voor medische hulpmiddelen mogen nog altijd alleen openen voor noodgevallen en maar één klant per keer ontvangen, op afspraak.



Markten blijven verboden, maar voedingskramen die onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening in gebieden zonder voedingswinkels zijn wél toegelaten.



Ook nieuwe kortingen in supermarkten zijn weer toegelaten. Die waren aan het begin van de coronacrisis verboden om hamsteren tegen te gaan.

Bedrijven

Alle bedrijven die geen rechtstreeks contact met klanten hebben, mogen weer open, maar moeten zich aan strikte veiligheidsregels houden. Telewerk blijft hoe dan ook de norm.

Bij de strikte veiligheidsregels zijn onder meer de social distance van anderhalve meter. Alle regels staan in een speciale gids om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan. Die is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Ziekenhuizen

Ziekenhuizen mogen vanaf maandag hun zorg opnieuw uitbreiden, algemeen en gespecialiseerd, maar dat moet stap voor stap gebeuren en op een veilige manier.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer rijdt weer op volle kracht. Er wordt wel gevraagd om het alleen te gebruiken als je zélf geen vervoer hebt en om dat zo veel mogelijk te doen buiten de spitsuren. Het dragen van een mondmasker op metro, trein, tram en bus is verplicht vanaf 12 jaar. En je moet het al aan hebben vanaf je het station of het perron betreedt.

Afspreken met 2 vrienden

Vanaf 4 mei mag je afspreken met twee vrienden die niet onder hetzelfde dak wonen, maar wel alléén om te sporten in de buitenlucht én als je voldoende afstand houdt van elkaar. Het moet ook altijd om dezelfde twee personen gaan. Naast wandelen, lopen en fietsen mag je ook weer vissen, paardrijden (met maximaal twee ruiters), kajakken, tennissen en aan atletiek doen.

Andere samenscholingen blijven verboden, net als evenementen, schooluitstappen, activiteiten van jeugdbewegingen en erediensten. Begrafenissen mogen nog steeds, met maximaal vijftien aanwezigen. Huwelijken ook, maar alleen met de partners, hun getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand of de bedienaar van de eredienst.

Basisregels

De overheid drukt er verder op om altijd de vijf basisregels te blijven toepassen: hou anderhalve meter afstand van anderen, was vaak je handen, blijf thuis als je ziek bent, mijd zo veel mogelijk persoonlijk contact en kies voor telefoon, chat of mail en bedek op openbare plaatsen altijd je mond en neus met een mondmasker of een alternatief.

