Maandag starten spoorwerken Brussel-Zuid: tientallen treinen geschrapt of omgeleid, 27.000 pendelaars getroffen kg

11 oktober 2019

10u29

Bron: Belga 2 Door werkzaamheden aan de seininrichting van Brussel-Zuid zal het treinaanbod van en naar de hoofdstad vanaf maandag beperkt worden tijdens de ochtend- en avondspits. Nog tot 11 november zullen elke werkdag 12 piekuurtreinen geschrapt worden. Bovendien wordt ook het traject van 35 piekuurtreinen beperkt of aangepast. De aanpassingen aan de dienstregeling zullen gevolgen hebben voor naar schatting 27.000 reizigers die gebruikmaken van de piekuurtreinen: 13.500 reizigers in de ochtendspits en evenveel in de avondspits.

Infrabel moderniseert van 14 oktober tot 12 november de seininrichting aan de zuidkant van het station Brussel-Zuid. Door de werkzaamheden is de capaciteit van de hele Brusselse noord-zuidverbinding beperkt, waardoor tijdens de piekuren niet alle treinen door de verbinding gestuurd kunnen worden. Buiten de piekuren zal er niets veranderen.

12 treinen geschrapt, 35 omgeleid

Concreet worden vanaf maandag elke weekdag 47 piekuurtreinen afgeschaft of omgeleid, die normaal door de noord-zuidverbinding rijden. Twaalf piekuurtreinen zullen helemaal niet rijden: zes P-treinen 's ochtends en evenveel 's avonds. Het gaat om piekuurtreinen van en naar Landen/Tienen/Leuven, Ans/Luik, Kortrijk/Denderleeuw, Gent/Aalst en Dendermonde.



Voorts worden 35 P-treinen beperkt of omgeleid naar de stations Jette, Schuman, Brussel-West en Merode. Vanuit de eerste twee stations kan worden overgestapt op een trein die door de Brusselse Noord-Zuidas rijdt. Vanuit de stations Brussel-West en Merode wordt dan weer aangeraden om over te stappen op het netwerk van de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB. De NMBS-abonnees kunnen online een kaart aanvragen die hen in de van de werken periode gratis toegang geeft tot het MIVB-netwerk.

Geen chaos

NMBS zegt dat er de voorbije weken al volop werd ingezet op het informeren van de reizigers op de betrokken lijnen. De spoormaatschappij gaat komende maand ook elke werkdag 200 medewerkers extra inzetten om de reizigers bij te staan. NMBS verwacht maandag dan ook geen al te grote chaos. "Wel verwachten we dat het drukker zal worden in de overige treinen. We raden de mensen dan ook aan om daar rekening mee te houden. Indien dat mogelijk is, nemen ze best een trein vroeger of later", zegt woordvoerder Bart Crols.



De grootste hinder van de werken zal zich overigens voordoen tijdens de verlengde weekends van 1, 2 en 3 november en 9, 10 en 11 november. Dan zullen er geen treinen het station Brussel-Zuid kunnen inrijden vanuit het zuiden. Er rijden dan wel nog treinen in de Noord-Zuidas, al wordt het aantal treinen in beide richtingen beperkt tot zes per uur. Reizigers kunnen meer informatie vinden op de website van NMBS.