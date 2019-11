Maandag is het 11 november: hier kan je terecht en hier sta je voor gesloten deur KVDS

08 november 2019

23u16 1 Het is maandag 11 november en dat is een wettelijke feestdag. Dat betekent dat veel mensen een verlengd weekend hebben, maar ook dat heel veel winkels en diensten gesloten zijn. Een overzichtje van waar je wél nog terecht kan en waar je voor een gesloten deur zal staan.

Gemeentediensten, containerparken en bibliotheken zullen maandag bijna allemaal dicht zijn. Wie een nieuw paspoort of rijbewijs wil of ontleende boeken wil terugbrengen, zal op een andere keer moeten teruggaan. Ook met je afval zal je nergens terecht kunnen.

Ook het loket van banken en postkantoren is dicht. Er zal bovendien geen post bedeeld worden. Internetbankieren en geld afhalen of overschrijvingen doen aan een automaat kunnen wel nog.





Wie met het openbaar vervoer wil rijden, moet er rekening mee houden dat voor trein, tram en bus de zondagsregeling van kracht is. Dat betekent een kleiner aanbod.





Heel wat warenhuizen zijn dicht, maar niet allemaal. Colruyt, Lidl en Aldi houden de deuren gesloten, maar in veel vestigingen van Delhaize en Carrefour kan je wél terecht, zeker in de voormiddag.



Wie wil winkelen, kan ook naar Maasmechelen Village. De meeste andere retailers zijn dicht.

Wil je een uitstapje maken? Pretparken zoals Walibi, Bellewaerde en Bobbejaanland zijn dicht, maar in Plopsaland en dierenparken als de Antwerpse ZOO, Planckendael en Pairi Daiza kan je wel terecht. Ook Bokrijk is uitzonderlijk open op 11 november.

Bioscopen zijn traditioneel het hele jaar door open. Voor musea ligt het anders. Waar je in elk geval wél terecht kan maandag is in het In Flanders Fields Museum in Ieper, het Gallo-Romeins museum in Tongeren en het Design Museum en Huis van Alijn in Gent.

De hulpdiensten zijn zoals altijd bereikbaar via het noodnummer, maar ze werken verder volgens de weekendregeling. Wie de huisarts of de apotheker nodig heeft, belt het nummer van wacht. De politie is ook beschikbaar, maar dan niet de administratieve diensten.