Maand lang hinder op E19 tussen Sint-Job en Kleine Bareel Redactie

19 juni 2019

14u55

Bron: belga 6 Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) waarschuwt voor hinder op de E19 Breda-Antwerpen, tijdens werkzaamheden die op 12 juli beginnen en een maand zullen duren. De werken vinden plaats tussen de op- en afrittencomplexen van Sint-Job-in-'t-Goor en Kleine Bareel en het verkeer zal daar in beide richtingen over twee versmalde rijstroken moeten. Richting Antwerpen gaan bovendien de oprit van Sint-Job en de afrit van Kleine Bareel dicht.

AWV gaat deze zomer het wegdek van de E19 richting Antwerpen grondig vernieuwen tussen Sint-Job en Kleine Bareel. De rechtse en linkse rijstrook krijgen een nieuwe onder- en toplaag in asfalt, de pechstrook enkel een nieuwe toplaag. Daarnaast worden de stalen vangrails langs de middenberm vervangen door betonnen rijbaanafscheiders. De werken zouden de verkeersveiligheid en het rijcomfort ten goede moeten komen en kosten zowat 5,5 miljoen euro.

Tijdens de werken wordt het verkeer richting Anwerpen via doorsteken in de middenberm naar de snelwegkant richting Nederland geleid. In beide richtingen wordt er over versmalde rijstroken gereden. Wie richting Antwerpen gebruikmaakt van de oprit Sint-Job-in-'t-Goor, zal via de Sint-Jobsesteenweg (N117) en de Bredabaan (N1) worden omgeleid naar de oprit Kleine Bareel. Het verkeer voor de afrit Kleine Bareel verlaat de snelweg al in Sint-Job en volgt dan dezelfde omleiding in de andere richting. Richting Nederland blijven alle op- en afritten open.

Tijdens de werken geldt er ter hoogte van de werfzone een snelheidslimiet van 50 km/u. Om aanrijdingen in de staart van de file te voorkomen, installeert AWV ook een mobiel filedetectiesysteem dat weggebruikers via borden vertelt hoe ver ze van de werf of file verwijderd zijn.