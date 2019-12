Maakte seriemoordenaar Fourniret nog meer slachtoffers? Ex-vrouw spreekt over onbekend slachtoffer tvc

11 december 2019

21u32

Bron: VTM, Belga 2 Michel Fourniret, die 13 jaar geleden levenslang kreeg voor verkrachting en moord op zeven jonge meisjes, heeft wellicht nog slachtoffers gemaakt. Nieuwe bekentenissen van zijn ex-vrouw Monique Olivier ondergraven het alibi van Fourniret voor de moord op Estelle Mouzin, een meisje van 9 jaar dat in 2003 in Frankrijk verdween. En ze heeft het ook over een onbekend meisje dat hij in 1997 zou hebben vermoord.

Estelle Mouzin verdween in januari 2003 in de Franse gemeente Guermantes toen ze terugkeerde van school, ze was toen negen jaar. Fourniret was in het verleden wel vaker in beeld gekomen als verdachte. Die verdenkingen konden echter nooit hard gemaakt worden, onder meer omdat de seriemoordenaar zich op de dag van de feiten op een andere plaats zou bevonden hebben.

Fourniret zou toen vanuit zijn woning in het Belgische Sart-Custinne (250 kilometer verderop, n.v.d.r.) naar zijn zoon gebeld hebben om hem een gelukkige verjaardag te wensen. De telefonische gegevens leken hem al die tijd gelijk te geven.

Maar de vork bleek anders in de steel te zitten. Monique Olivier gaf tijdens een drie uur durende ondervraging toe dat het bewuste telefoongesprek door haar gepleegd werd. Ze handelde naar eigen zeggen op vraag van Fourniret, die op dat moment niet bij haar was. Daarnaast gaf ze ook mee dat er nog een ander onbekend slachtoffer zou zijn. Fourniret zou het jonge meisje verkracht en vermoord hebben.

Fourniret is intussen officieel beschuldigd van de ontvoering en moord op Estelle Mouzin. Het is echter niet zeker of we ooit de waarheid zullen weten over het nieuwe meisje. Fourniret zou de eerste tekenen van Alzheimer vertonen.

Zeven moorden

Fourniret, bijgenaamd het ‘monster van de Ardennen’, werd in 2008 al tot levenslang veroordeeld voor de ontvoering, verkrachting en moord op zeven meisjes en vrouwen. Onder hen ook de Belgische Elisabeth Brichet (12). Vorig jaar bekende hij nog de moord op de Britse Joanna Parrish (20) en Marie-Angèle Domèce (19). Zij waren allebei in het begin van de jaren negentig verdwenen in het Franse departement Yonne.

