Exclusief voor abonnees

Maakt Europa een einde aan Zwarte Piet? Twee Belgen met Afrikaanse roots geven hun mening: “We mogen ons onze traditie niet laten afpakken”

Belgen met Afrikaanse roots over oproep Europa eind te maken aan Zwarte Piet

LB

21 juni 2020

16u26

18