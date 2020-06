Maak samen met “De Anderhalve Meter Borrel” van België het mooiste vakantieland ter wereld Dimitri Antonissen

12 juni 2020

07u45 16 Deze zomer maken we samen van België het mooiste vakantieland ter wereld. En hoe kan je zo’n uitdaging beter aftrappen dan door massaal “tsjing” te doen met zijn allen. Het Laatste Nieuws en Joe nodigen iedereen uit op “De Anderhalve Meter Borrel”. Kom om op vrijdag 19 juni exact om 20u uit je kot -op anderhalve meter afstand uiteraard- en hef samen het glas op de zomer van 2020.

Misschien klink jij met de buren waarmee je al wekenlang op dat moment ook applaudisseert op straat. Of met de fietsmaten die je doorheen die zware coronaweken hebben getrokken. Of met collega’s waarmee je de voorbije tijd wel in heel bijzondere omstandigheden hebt samengewerkt. Laat ons weten wat voor jou “De Anderhalve Meter Borrel” speciaal maakt, en misschien komt HLN LIVE wel met jullie aftellen die vrijdag. Mail je suggesties naar dezomervan2020@hln.be

Joe zorgt die avond voor de perfecte soundtrack bij al dat klinken. Of je nu met een zelfgemaakte mocktail, een glas rosé of een 0% pintje toast, Sven Ornelis en Anke Buckinx zorgen ervoor dat het een echt feestje wordt. Ze starten om 18u, en tellen tegen 20u samen af naar “De Anderhalve Meter Borrel”. De party gaat daarna nog tot 21u door op de radio, via DAB+ of de Joe app.

Vergeet die avond ook geen foto’s of video te maken van hoe jullie “De Anderhalve Meter Borrel” gevierd hebben. Op HLN zal iedereen zijn beelden kunnen opladen. Zo tonen we samen hoe we -aan het begin van de zomer- nu al van België het mooiste vakantieland ter wereld aan het maken zijn.

Download hier de poster en hang die aan je raam zodat iedereen kan zien dat je meedoet. De poster zit zaterdag ook gratis in de krant.