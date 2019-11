Maaike Cafmeyer, Kevin Janssens en collega-acteurs protesteren tegen besparingen - Jambon: “Stel zelf alternatieve besparing voor” HAA

14 november 2019

12u11

Bron: Belga 16 Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) heeft in de commissie Cultuur de besparingsplannen voor de cultuursector uit de doeken gedaan. Een delegatie van actievoerders onder wie acteurs Maaike Cafmeyer, Tom Van Dyck en Kevin Janssens, woonde de zitting in het Vlaams Parlement bij. Jambon nodigt de cultuursector uit zelf een alternatieve besparing voor te stellen. “Ik wil in debat gaan over een betere opdeling”, aldus Jambon.

Zaterdag raakte bekend dat de Vlaamse regering bespaart in de cultuursector. In de werkingssubsidies komt er een generieke besparing van 6 procent, met uitzonderingen voor de zeven erkende kunstinstellingen. Voor hen wordt de besparing tot 3 procent beperkt. De projectsubsidies zakken dan weer fors: met ongeveer 60 procent, van 8,47 miljoen euro dit jaar naar 3,39 miljoen euro in 2020.



De voorbije dagen kwam er vanuit de Vlaamse cultuurwereld forse kritiek op die besparingen. Ongeveer 600 mensen uit de sector zakten vandaag af naar het Vlaams Parlement om hun ongenoegen te uiten.

“Bomen groeien niet tot in de hemel”

In het parlement zelf verdedigde Jambon zijn beleid en de geplande besparingen. Volgens Jambon wordt van de culturele sector niet meer of minder gevraagd dan van andere sectoren. “De bomen groeien nu eenmaal niet tot in de hemel”, zei hij.



De Vlaamse regeringsleider toonde zich wat verbaasd over het felle protest. “We hebben bij de voorstelling van het centenboekje al gezegd dat we zes procent besparen op alle subsidies, inclusief de cultuursector”, aldus Jambon.



Hij ontkende ook dat de zware knip in de projectsubsidies de ontwikkeling van creatief talent zou fnuiken, zoals critici de voorbije dagen stelden. “Zeggen dat excelleren niet meer mogelijk zal zijn, is onjuist. We zullen selectiever zijn, maar wie excelleert zal nog steeds doorgroeikansen krijgen”, dixit Jambon.

Zeggen dat excelleren niet meer mogelijk zal zijn, is onjuist Jan Jambon (N-VA)

“Uitnodiging aan de sector”

De minister van Cultuur reikte de sector ook de hand. “Ik wil een uitnodiging richten aan de sector. Als men overeenkomt over een betere opdeling van de inspanningen, dan ben ik bereid om daarover in debat te gaan. Ik zal er met veel plezier en met open vizier naar kijken”.

De zitting in het Vlaams Parlement werd bijgewoond door een delegatie van de actievoerders. Onder hen onder meer acteurs Tom Van Dyck, Kevin Janssens, Maaike Cafmeyer en Els Dottermans. Intussen ging het protest aan het parlement verder.

Verdeelde meerderheid

De zitting kende een hobbelige start en werd een tijdlang geschorst. Eerst moest immers beslist worden of er vandaag een debat zou komen. Normaal gezien was dat debat pas over twee weken voorzien, maar gezien het protest van de voorbije dagen, vonden verschillende partijen dat dat niet zolang kon wachten.

Al snel bleek dat de meerderheidspartijen niet op één lijn zaten. N-VA hield vast aan de afspraak dat er vandaag enkel een toelichting voorzien was. Coalitiepartner Open Vld toonde zich wél voorstander van een debat. CD&V leek dan weer te twijfelen. Aan de kant van de oppositie waren Groen, sp.a en PVDA voor een bespreking, Vlaams Belang tegen.

Na een crisisvergadering tussen meerderheidspartijen N-VA, Open Vld en CD&V werd beslist dat elke partij een twee minuten durende tussenkomst mocht houden over de besparingen. Inmiddels zijn de debatten afgelopen. Op 28 november worden de besprekingen verdergezet.

Verbale verwijten

Tijdens de schorsing van de zitting kwam het in de wandelgangen van het parlement overigens tot een verbale confrontatie tussen de delegatie van de cultuursector en Vlaams Belang-parlementslid Filip Brusselmans. Die laatste beschuldigde Dominique Willaert, artistiek leider van Victoria Deluxe, van “fake news” en bestempelde de delegatie als de “extreem-linkse cultuursector”, waarop de verbale verwijten over en weer vlogen.