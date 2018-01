M/V, maar waar blijft X? "De nieuwe transgenderwet is discriminerend" FT

16u52 10 AFP Van geslacht veranderen hoeft niet langer via een medische ingreep, maar kan nu administratief, door een wijziging op de identiteitskaart bijvoorbeeld. Al vindt Ç avaria, de holebi- en transgenderbeweging, de opties M/V niet voldoende. Ze stappen naar het Grondwettelijk Hof. "Wie zich noch man noch vrouw voelt, wordt gediscrimineerd."

Tot voor januari moest wie van geslacht wilde veranderen, zich laten steriliseren en een zware geslachtsverandering ondergaan. Dat was echter in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en dus werd de transgenderwet gedeeltelijk aangepast. Voortaan volstaat een administratieve procedure, van drie tot maximaal zes maanden. Wie van geslacht verandert, krijgt daarnaast nog 'bedenktijd' om ondoordachte veranderingen of misbruiken tegen te gaan.

Çavaria toonde zich aanvankelijk tevreden met de nieuwe maatregel, maar volgens hen gaat de wetswijziging toch niet ver genoeg. De vereniging kondigt vandaag aan - samen met Genres Pluriels en Rainbowhouse Brussels - naar het Grondwettelijk Hof te stappen.

Non-binaire personen

"De nieuwe transgenderwet maakt het makkelijker om M/V op je identiteitskaart aan te passen. Dat vinden we goed", klinkt het in een communiqué, "maar het blijft wel uitgaan van een binaire visie op genderidentiteit." Kortom: non-binaire personen worden gediscrimineerd. "M of V laten aanpassen op officiële documenten lost niets op voor wie zich niet per se als man of vrouw voelt", klinkt het nog. "Zij worden uitgesloten. Er moet daarom worden nagedacht over een systeem hoe zij zich kunnen identificeren, al dan niet met het symbool X."

Ook gaat Çavaria er niet mee akkoord dat iemand maar één keer in z'n leven de administratieve procedure kan doorlopen om M in V te veranderen of omgekeerd. "Dat druist in tegen het zelfbeschikkingsrecht en sluit personen uit voor wie genderidentiteit niet eenduidig is", klinkt het bij woordvoerder Jeroen Borghs.

“De federale overheid maakt wel gebruik van de expliciete vermelding M/V/X in vacatures. Maar eenmaal je solliciteert, moet je wel nog steeds identiteitspapieren voorleggen waar enkel een M of V mogelijk is."

Aan de overheid

Of er binnenkort dus een X te zien zal zijn op identiteitsdocumenten, is nog niet zeker. Het Hof kan enkel oordelen of er sprake is van discriminatie. Met die feedback moet de overheid dan aan de slag. Zij zijn het die uiteindelijk beslissen of een X als volwaardige derde geslachtsoptie wordt toegevoegd.