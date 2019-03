Lynn Wesenbeek duwt Europese Open Vld-lijst Gunter Van Stappen

11 maart 2019

14u14

Bron: VTM NIEUWS 0 Lynn Wesenbeek (56) zal de Europese Open Vld-lijst duwen. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. Wesenbeek werd in 1987 verkozen tot Miss België en was een van de allereerste VTM-gezichten.

Wesenbeek was jarenlang nieuwsanker bij Kanaal Z en VTM NIEUWS. Na haar carrière als journaliste publiceerde ze ook verschillende boeken. “Ze kiest nu heel bewust om de zijlijn in te ruilen voor het veld en mee te werken aan een beter Europa”, klinkt het bij Guy Verhofdstadt, fractieleider van de liberalen in het Europees Parlement. “Met haar brede ervaring zou Lynn een echte aanwinst zijn voor de liberale fractie en het Europees parlement in het algemeen.”