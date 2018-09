Lynn (27) ging zelf door diep dal na tweede bevalling: "Ik heb begrip voor de moeder uit Varsenare. Ik weet wat het is om geen uitweg meer te zien" Stephanie Romans

01 september 2018

00u00 7 Een postnatale depressie kan een vrouw tot wanhoop drijven. Lynn Van Erdewijk (27) kan het weten: na de bevalling van haar tweede zoon had ze huilbuien en panische angst om in haar eentje voor de kinderen te zorgen. "Ik heb begrip voor de moeder uit Varsenare. Ik weet wat het is om geen uitweg meer te zien."

9 juli 2017. Voor de Peerse huishoudhulp Lynn Van Erdewijk is die dag voor altijd de 'Dag van de Doorbraak'. Jongste zoon Vinz is dan anderhalf jaar. Een gezond en vrolijk mannetje, geboren na een moeilijke zwangerschap. "Ik zat op het terras in de tuin, samen met mijn man. Gewoon, iets te drinken. Plots begon ik te wenen. Te wenen. Te wenen. Te wenen. Ik kon niet meer stoppen. Toen besefte ik eindelijk: dit is niet normaal. Ik moet hulp zoeken."

Al sinds de geboorte van Vinz, voelt Lynn zich depressief. Heel anders dan na de bevalling van haar eerste zoon Lewis (nu 5). "Toen zat ik écht op die befaamde roze wolk", zegt Lynn. "Ik weet nog dat ik dacht: 'Postnatale depressie, wat een lariekoek. Met een nieuwe baby in je armen kán je niet anders dan gelukkig zijn.'"

Vandaag weet Lynn wel beter. "Ik was bang. Doodsbang zelfs, om alleen te zijn met de baby. Waarschijnlijk door de moeilijke zwangerschap. Ik had een hele reeks complicaties, werd vier keer opgenomen en kreeg zes maanden verplicht platte rust. Vinz is drie dagen te vroeg gekomen. Hij was kerngezond. Toch had ik steeds die angst dat het alsnog mis zou gaan. Als hij huilde, panikeerde ik. Wat als ik hem niet stil krijg? Wat als hij iets heeft?"

Niemand deed iets

Lynn stak haar verdriet niet weg. "M'n man zag dat ik veel weende. Hij begreep alleen niet waarom. Want Vinz was toch gezond? Hij wist niet wat hij met me aan moest, dus vluchtte hij in z'n werk. Mensen zagen me niet buitenkomen - terwijl ik met Lewis constant uit wandelen ging met de kinderwagen. Toch dachten ze niet: 'Hier klopt iets niet.' Ze dachten: 'Die is druk bezig met haar nieuwe baby.'"

Niemand in de omgeving dacht aan postnatale depressie. Zelfs toen de jonge moeder aan een vriendin opbiechtte dat ze niet van haar jongste zoon kon houden, kwam er geen bezorgde reactie. "Ze vroeg me hoe het me afging met twee kinderen in plaats van één. 'Lewis zie ik doodgraag. Maar Vinz... Hij hangt er maar wat bij.' Ik vind het erg dat ik dat gezegd heb, maar zo voélde het toen."

"Wat ben jij eigenlijk voor moeder als je niet eens voor je kinderen kan zorgen? Niemand heeft je nodig. Rij jezelf te pletter tegen een boom." Dat zei Lynn in haar hoofd tegen zichzelf. "Ik zat geregeld in de auto. Op het punt om het te doen. Gelukkig zaten de kinderen meestal op de achterbank. Zij hebben ervoor gezorgd dat ik het niet gedaan heb. Ik wilde niet dat hen iets zou overkomen door mijn schuld." Toch kan ze begrijpen dat de moeder in Varsenare in een vlaag van diepe depressie haar kinderen doodde. "Ik wil niet zeggen dat ik het goedkeur. Dat doe ik zeker niet. Maar ik heb er wél begrip voor. Ik weet wat het is om zo diep te zitten en er alleen voor te staan. De juiste hulp zou veel vrouwen helpen en mogelijk drama's zoals in Varsenare vermijden."

Altijd psycholoog na bevalling

Gesprekken bij de psycholoog loodsten Lynn door de depressie. "Achteraf gezien, had ik veel eerder hulp moeten krijgen. Vlak na m'n bevalling, toen ik constant huilde, hadden de verpleegsters het al kunnen merken. Eigenlijk zou elke pas bevallen vrouw - ook na een tweede of derde kind - standaard een gesprek moeten hebben met een psycholoog. Want praten, praten en nog eens praten is het enige wat helpt."

Na een half jaar therapie gaat het beter met Lynn. Ze wijst naar de keukentafel vol vers gestreken was: "Tijdens de depressie was poetsen mijn overlevingsstrategie. De kinderen konden zich nog niet draaien of daar stond ik: 'Niet aankomen. Geen rommel maken.' Alles moest proper zijn en op z'n plek liggen. Nu strijk ik weer voor m'n plezier. En belangrijker: ik kan de was een dagje laten liggen om met het gezin in het bos te gaan wandelen en te genieten van mijn zoons. Vandaag kan ik - gelukkig - zeggen dat ik mijn kinderen allebei even graag zie en erg trots op hen ben."

Lynn hoopt dat andere vrouwen die zich herkennen in haar verhaal hulp zoeken. "Ik schaam me niet voor mijn postnatale depressie. Veel andere moeders helaas wel. Maar het is gewoner dan je denkt. Mijn advies: blijf er niet in je eentje mee zitten. Práát en zoek zo snel mogelijk hulp."

Lynn blogt op Facebook als 'Mama aan de blog' over haar postnatale depressie en haar gewone leven.