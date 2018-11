Lydia Peeters volgt Tommelein op in Vlaamse regering SPS/IVDE

30 november 2018

11u01 0 Lydia Peeters wordt de nieuwe Vlaamse minister van Financiën, Begroting en Energie. De Limburgse volgt Bart Tommelein op die op 1 januari burgemeester van Oostende wordt.

De 49-jarige Lydia Peeters zetelt sinds 2009 in het Vlaams parlement en zwaait al sinds 2001 de plak in Dilsen-Stokkem. Nu wordt ze in de Vlaamse regering bevoegd voor Begroting, Financiën en Energie.

Lydia Peeters werd op 17 januari 1969 geboren in Maaseik en studeerde rechten aan de KU Leuven. Ze erfde de politieke microbe van haar vader, die tussen 1982 en 1994 schepen was in Dilsen-Stokkem en gedurende korte tijd ook burgemeester. In die tijd maakte ze deel uit van de lokale afdeling van Jong Vld.

Sinds 2001 is Peeters burgemeester van de Limburgse gemeente. Van 2006 tot 2009 zetelde ze ook in de provincieraad, om nadien over te stappen naar het Vlaams parlement. Daar speelde ze zich de voorbije jaren vooral in de kijker in het dossier rond de betonstop.

Lydia Peeters is gehuwd en moeder van een dochter.