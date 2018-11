Lydia Peeters volgt Bart Tommelein op in Vlaamse regering SPS/IVDE

30 november 2018

11u01 16 De Limburgse Lydia Peeters (Open Vld) vervangt haar partijgenoot en West-Vlaming Bart Tommelein in de Vlaamse regering. Peeters wordt minister van Begroting, Financiën en Energie in de regering-Bourgeois. In het gemeentebestuur van Dilsen-Stokkem neemt eerste schepen Sofie Vandeweerd (Open Vld) het over van Peeters en in het Vlaams Parlement neemt Laurence Libert haar zitje in. Sven Gatz wordt dan weer de liberale viceminister-president.

Peeters zetelt sinds 2009 in het Vlaams parlement en is sinds 2001 ook burgemeester in het Limburgse Dilsen-Stokkem. De voorbije jaren was ze in het Vlaams Parlement onder meer actief in de dossiers van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, ook bekend als de betonstop, en van de boskaart.

“Bart Tommelein heeft dat super gedaan, ik wil graag in zijn voetsporen treden”, zei Peeters vandaag. “Ik ben al ongeveer tien jaar lid van het Vlaams Parlement en zetel daar ook in de commissie Energie. Elke reis begint natuurlijk met een eerste stap, en voor mij zal dat richting Oostende zijn, naar Bart Tommelein, met de vraag om de overdracht van de dossiers zo goed mogelijk te laten verlopen.”

Peeters zou normaal in januari beginnen aan een vierde ambtstermijn als burgemeester in Dilsen-Stokkem, maar daar laat ze zich nu vervangen door eerste schepen Sofie Vandeweerd. “Ik laat Dilsen-Stokkem uiteraard niet in de steek. Daar staat een heel sterk team klaar om alle plannen te realiseren zoals we die besproken hebben”, aldus Peeters.

Bekroning

Peeters werd woensdag door partijvoorzitster Rutten gevraagd. “Dan zeg je niet nee, natuurlijk”, aldus Peeters. Dat ze nu Vlaams minister wordt, ziet Peeters als “een bekroning”, al beseft ze tegelijk dat het “kort dag” is voor de verkiezingen van 26 mei. “Ik ben niet van plan om die bevoegdheden op hun beloop te laten”, aldus Peeters. In een aantal dossiers, zoals de digitale meter, moeten nog belangrijke knopen worden doorgehakt.

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten noemt Peeters “de juiste persoon op de juiste plaats”. Rutten heeft dus niet gekozen voor Willem-Frederik Schiltz, die in het Vlaams Parlement de dossiers Energie en Begroting opvolgt, of voor Carina Van Cauter, die in de running was voor het Oost-Vlaamse gouverneurschap. Toch is de keuze voor Peeters volgens Rutten “een positieve keuze. “Ik heb het heel hoog met haar op. Ze is vier keer verkozen als burgemeester en is er nog op vooruit gegaan. Het is iemand met de voeten op de grond. Ik geloof in haar aanpak”, aldus Rutten. Rutten ontkent dat het een absoluut een vrouw ‘moest’ zijn. “Het is gewoon de juiste persoon op de juiste plaats. We hebben veel mannen met capaciteiten. Die komen zeker nog aan bod”, klinkt het.

Rutten herhaalt wel dat haar partij in mei zal kiezen voor meer vrouwelijke lijsttrekkers. Wellicht zal Lydia Peeters daarbij de Vlaamse lijst in Limburg trekken.

Politieke microbe

Lydia Peeters werd op 17 januari 1969 geboren in Maaseik en studeerde rechten aan de KU Leuven. Ze erfde de politieke microbe van haar vader, die tussen 1982 en 1994 schepen was in Dilsen-Stokkem en gedurende korte tijd ook burgemeester. In die tijd maakte ze deel uit van de lokale afdeling van Jong Vld.

Lydia Peeters is gehuwd en moeder van een dochter.