Lydia Peeters (Open Vld) mikt op 30.000 extra laadpalen in 2025 MDG

19 juni 2020

11u34

Bron: Belga 0 Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) wil de komende vijf jaar jaarlijks 6.000 extra laadpalen voor elektrische voertuigen realiseren, goed voor in totaal 30.000 bijkomende laadpalen in 2025. Dat heeft de Open Vld-minister geantwoord op vragen van Robrecht Bothuyne (CD&V) en Wim Verheyden (Vlaams Belang).

De vorige Vlaamse regering had de ambitie het wagenpark te vergroenen. Daarvoor werd het actieplan ‘clean power for transport' (2015-2020) in het leven geroepen. In dat plan stond onder meer de ambitie om het aandeel elektrische voertuigen op te krikken tot 7,5 procent van het wagenpark en om tegen eind 2020 7.400 laadpunten of 3.700 laadpalen te voorzien. Maar voorlopig blijft het aandeel elektrische voertuigen onder de 2 procent en is de kaap van de 4.000 publieke laadpunten nog maar net overschreden.

Toch wil minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) de lat meteen hoger leggen voor de komende jaren. "We mogen als Vlaamse overheid heel wat ambitieuzer zijn als het aankomt op de verdere uitrol van publieke laadpalen voor personenwagens op het publiek domein", klinkt het.

Concreet mikt Peeters op 6.000 extra laadpalen per jaar in de komende vijf jaar. "In totaal spreken we over 30.000 extra laadpalen deze legislatuur", aldus Peeters. Peeters wil in gesprek gaan met alle betrokken stakeholders om die ambitie waar te maken.

Wagenpark De Lijn vergroenen

Peeters wil al op korte termijn werk maken van snellaadinfrastructuur op de snelwegparkings.

Tegelijk wil de Open Vld-minister het wagenpark van De Lijn verder vergroenen. Ze plant daarvoor investeringen in aangepaste laadinfrastructuur.

Peeters suggereert om ook andere busvervoerders gebruik te laten maken van die laadinfrastructuur. "De investeringen in laadinfrastructuur voor De Lijn zijn groot, dus waarom deze infrastructuur niet ter beschikking stellen van anderen? Het lijkt mij nuttig dat andere grote voertuigen de mogelijkheid krijgen om op te laden bij de laadinfrastructuur van De Lijn. Op die manier moedigen we andere busvervoerders ook meteen aan om de omschakeling te maken naar elektrisch rijden. Hetzelfde geldt voor transporteurs in lichte vracht en/of korte afstand."