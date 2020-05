Lydia Peeters maakt komaf met 15 minuten wachttijd voor taxi's MDG

29 mei 2020

15u33

Bron: Belga 0 De Vlaamse regering schrapt de regel dat er minstens 15 minuten moet gewacht worden op een bestelde taxi. Dat meldt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).

De zogenaamde 15-minutenregel stond in het vernieuwde Vlaamse taxidecreet uit 2019. De regel was initieel enkel bedoeld voor de regio rond Brussels Airport, om daar de taxisector te beschermen tegen Uber. Zo kan daar een onderscheid worden gemaakt tussen standplaatstaxi's en straattaxi's. Maar door een fout was de regel overal in Vlaanderen van toepassing.

"Het opzet van deze regeling was om een afscherming te doen van de bestaande taxisector die Brussels Airport in Zaventem bedient, maar in de praktijk was dit geldig voor heel Vlaanderen. Aan deze regeling maak ik nu een einde", zegt minister Peeters.

Goedgekeurd

De regering heeft de afschaffing van de 15-minutenregel nu principieel goedgekeurd. Het besluit daarover gaat nog voor advies naar de MORA (Mobiliteitsraad van Vlaanderen) en nadien naar de Raad van State.

Toen de minister de afschaffing van de 15-minutenregel enkele maanden geleden aankondigde, kwam er protest vanuit de sociale partners en de taxisector.

"Ik heb besprekingen gehad met verschillende actoren in de sector en daaruit kon ik opmaken dat niet iedereen hiermee gelukkig is. Maar voor mij staat de klant absoluut centraal", zegt minister Peeters.

Eerlijke concurrentie

"Het is erg belangrijk dat alle aanbieders op dezelfde manier met elkaar kunnen concurreren. De afschaffing van de 15-minutenregel gaat enkel over bestelde ritten via een app, website of telefoon. Rond de standplaatsen en ook bij de Brussels Airport in Zaventem blijft de perimeter behouden zodat reizigers daar nog altijd zelf kunnen kiezen hoe ze zich willen verplaatsen".