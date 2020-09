Lydia Peeters maakt definitief komaf met 15 minuten wachttijd voor taxi's NLA

18 september 2020

14u13

Bron: Belga 0 De Vlaamse regering schrapt de regel dat er minstens een kwartier moet gewacht worden op een bestelde taxi. Dat meldt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).

De zogenaamde 15-minutenregel stond in het vernieuwde Vlaamse taxidecreet uit 2019. De regel was initieel alleen bedoeld voor de regio rond Brussels Airport, om daar de taxisector te beschermen tegen Uber. Zo kan daar een onderscheid worden gemaakt tussen standplaats- en straattaxi's. Maar door een fout was de regel overal in Vlaanderen van toepassing.

"Het opzet van deze regeling was om een afscherming te doen van de bestaande taxisector die Brussels Airport in Zaventem bedient, maar in de praktijk was dit geldig voor heel Vlaanderen. Aan deze regeling maak ik nu een einde", zegt minister Peeters.

De Open Vld-minister had de afschaffing van de regel al aangekondigd. Na adviezen van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen en de Raad van State belandt de regel definitief in de prullenmand.

Klant centraal

Toen de minister de afschaffing van de 15-minutenregel aankondigde, kwam er protest van de sociale partners en de taxisector. Maar volgens minister Peeters moet "de klant centraal staan". "Het is erg belangrijk dat alle aanbieders op dezelfde manier met elkaar kunnen concurreren. De afschaffing van de 15-minutenregel gaat enkel over bestelde ritten via een app, website of telefoon. Rond de standplaatsen en ook bij Brussels Airport in Zaventem blijft de regel van de perimeter behouden dat enkel vergunninghouders hier reizigers die geen rit besteld hebben mogen oppikken.”