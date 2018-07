Lycamobile krijgt boete van ruim 225.000 euro voor anonieme prepaidkaarten in België kg

02 juli 2018

17u04

Bron: Belga 0 De telecomwaakhond BIPT heeft aan de Britse operator Lycamobile een boete opgelegd van ruim 225.000 euro "wegens het niet-naleven van de regels betreffende voorafgaande identificatie van eindgebruikers van prepaidkaarten". Eind vorig jaar raakte bekend dat het nog altijd mogelijk was om anoniem simkaarten te kopen in ons land, via Lycamobile. Minister van Telecom Alexander De Croo eiste toen dat het BIPT "doortastend zou optreden".

Het BIPT geeft niet alleen een boete, maar het verplicht de telecomoperator ook om onmiddellijk een systeem voor de systematische controle van de aanvragen in te voeren. Het bedrijf krijgt ook een maand de tijd om na te gaan of voor de na 25 januari 2018 geactiveerde kaarten het voorgelegde identificatiedocument een geldig identificatiedocument was.

Anoniem bellen

Tot vorig jaar was het met prepaidkaarten nog mogelijk om anoniem te bellen, maar in het kader van de strijd tegen terrorisme voerde de regering een verplichte identiteitsregistratie in vanaf eind 2016. Telecomoperatoren kregen nog tegen juni 2017 de tijd om hun anonieme klanten te identificeren.

Uit verschillende testen bleek toen dat Lycamobile bij de aanvraag van een prepaidkaart wel vroeg om een foto van een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs, maar niet controleerde of de klant effectief de eigenaar was van het document.